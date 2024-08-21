أحمد بن حمدان: الإمارات وجهة عالمية جذابة لأبطال الرياضات البحرية



دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث أن دولة الإمارات تبوأت مكانة عالمية مرقومة كوجهة متميزة وعاصمة للرياضة في المنطقة والشرق الأوسط لا سيما في مجال الرياضات البحرية بشكل خاص.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إن الإمكانيات المتوفرة والتسهيلات القائمة في البنى التحتية والمرافق ساعدت الكثير من الرياضيين على الاستعداد والتحضير لكبرى البطولات وتسجيل التميز في المشاركات الدولية والعالمية، وآخر ذلك ما شهدته دورة الألعاب الأولمبية في بروز عدد من الأبطال تدربوا واستعدوا من دولة الإمارات أرض السلام والتسامح والمحبة.

وأضاف: نحن سعداء أن يكون لأبطال الرياضات البحرية ممن يشاركون في فعاليات الاتحاد بالدولة والبطولات المتنوعة في الألعاب البحرية الحديثة، حضور لافت، حيث تألق البطل السلوفيني الشاب توني فوديسك محققاً ميدالية فضية في منافسات ألواح التزلج على الماء بالمظلات -كايت سيرف والتي أقيمت للمرة الأولى ضمن الدورات الأولمبية.

واأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أن البطل فوديسك ظل حريصاً على القدوم الى دولة الإمارات منذ موسم 2020-2021، والذي تلى ظروف جائحة كوفيد 19 من أجل التدريب والمشاركة في البطولات مثل بطولة دبي المفتوحة، ثم واظب على المشاركة سنوياً في النسخ التالية 2021-2022 و2022-2023 مما ساعده على استمرارية التدريب واكتساب روح المنافسة نحو تحقيق حلمه الكبير الذي تحقق في فرنسا أخيراً.

وأشار إلى أن وجود أبطال أولمبيين وعالميين في البطولات والأحداث الرياضية البحرية التي تقام في شواطئ دولتنا يؤكد بما لا يدع مجال للشك قيمة الفعاليات التي تنظم، ويساعد على تطوير مهارات أبطالنا الذين شاركوا في المنافسات، مما يدعم أهداف الاتحاد نحو خلق جيل قادر على المنافسات في مختلف الفئات.

الجدير بالذكر أن اتحاد الشراع والتجديف الحديث ساند عام 2019 توصية وقرار الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للشراع الحديث بضم رياضة كايت سيرف إلى الدورات الأولمبية الصيفية اعتباراً من نسخة باريس عد النجاح الكبير الذي صادف المشاركة التجريبية الأولى في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين (بوينس آيرس 2018).