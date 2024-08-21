إيريكسون يرسم سيناريو الوداع: نعم.. كان رجلاً طيباً



لندن (د ب أ)

يأمل السويدي سفين جوران إيريكسون، المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الذي يعاني مرضاً عضالاً أن يتم تذكره كشخص جيد. وتنحي إيريكسون 76 عاماً من أحدث منصب تولاه كمدير رياضي لفريق كارلستاد السويدي في فبراير 2023 بسبب مشاكل صحية.

يذكر أنه في يناير الماضي، كشف المدرب السويدي أنه «يتبقى له عام واحد في أفضل السيناريوهات» ليعيشه بعدما تم تشخصيه بالإصابة بمرض سرطان البنكرياس. وخلال حديثه في نهاية الفيلم الوثائقي «سفين» الذي سيصدر عن «أمازون برايم فيديو»، وكما ورد في صحيفة «ميرور»: «حظيت بحياة جيدة. أعتقد أننا جميعاً خائفون من اليوم الذي سنموت فيه، ولكن الحياة تتعلق بالموت أيضاً».

أضاف: «يجب أن تتعلم تقبل هذا لأن هذه هي طبيعة الحياة. أتمنى أن يقول الناس في النهاية، نعم، كان رجلاً طيباً، ولكن لن يقول الجميع هذا». وأردف: «أتمنى أن تتذكروني كشخص إيجابي يحاول فعل ما في وسعه». وأكد:«لا تحزنوا، ابتسموا. شكراً على كل شيء، المدربين، اللاعبين، الجماهير، كان هذا مذهلاً. اعتنوا بأنفسكم، واعتنوا بحياتكم. وعيشوها. وداعاً».

وأصبح إيركسون أول مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الإنجليزي في عام 2001 وبعدها قاد الفريق للوصول لدور الثمانية في نسختين ببطولة كأس العالم، ومرة في بطولة أمم أوروبا. وتولى تدريب المنتخب الإنجليزي لخمسة أعوام قبل أن يرحل بعد نهاية كأس العالم 2006.