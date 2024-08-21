«بينوس كلاسيك دبي» أغلى بطولة بناء أجسام في العالم



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ونادي بينوس الرياضي، عن تنظيم النسخة الثانية من «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي تضم منافسات رياضية ومعرضاً، وتقام في مركز دبي العالمي التجاري يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، ويتنافس فيها المشاركون على جوائز مالية يبلغ مجموعها مليوناً و200 ألف درهم لتكون أعلى قيمة جوائز لبطولة في العالم، وبمشاركة متوقعة تصل إلى 700 لاعب ولاعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي اليوم بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر عبدالكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وتحدث خلاله علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد عبدالرحيم المري أمين عام اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد المرزوقي المدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مركز دبي التجاري العالمي، وأنيس بينوس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتشهد البطولة إقامة 6 فئات مختلفة، هي بناء الأجسام والفيزيك والقوة البدنية ومصارعة الذراعين، إضافة إلى البوكسينج والكيك بوكسينج.

وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد، بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للدعم الكبير والمستمر للرياضة الإماراتية ورياضة بناء الاجسام واللياقة البدنية، وثمن جهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتعاون المشترك الذي ساهم بتطور البنى التحتية الرياضية وانعكس ذلك على رياضة بناء الاجسام، وقال: إن بطولة بينوس كلاسيك من أهم البطولات التي يشرف عليها اتحاد اللعبة، خصوصاً أن نادي بينوس لبناء الاجسام يعد شريكاً استراتيجياً للاتحاد، وأن عدداً جيداً من اللاعبين هم ممن يتدرب في صالته الرياضية، مؤكداً أن مجلس إدارة الاتحاد يدعم جميع الجهات الرياضية الداعمة، مما ساهم بتحقيق مكاسب عديدة في مختلف الجوانب الفنية والتطويرية، وكان سبباً لاكتشاف اللاعبين وضمهم لصفوف المنتخب الوطني، كما أن هذه البطولات ساهمت في تطوير المحكمين ومختلف عناصر اللعبة.