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الرياضة

الروسي يعتزل بعد مسيرة عالمية في تحكيم الطائرة

الروسي يعتزل بعد مسيرة عالمية في تحكيم الطائرة
21 أغسطس 2024 18:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن حامد الروسي، الحكم الدولي في رياضة الكرة الطائرة، اعتزاله رسمياً، بعد مسيرة حافلة على مدار 36 عاماً في هذه اللعبة، وكان مسك الختام بإدارته المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويعتبر الروسي علامة فارقة في تاريخ التحكيم بإنجازات تبدأ من مشاركته في إدارة 7 بطولات العالم، مروراً بـ 8 نهائيات لبطولة الجائزة الكبرى، و3 نهائيات لدوري الأمم العالمي.
بدأ الروسي مشواره التحكيمي عام 1988، وحاز الشارة الدولية عام 1995، وقد سبق له الحصول على أغلى جائزتين على المستوى المحلي، جائزة صاحب السمو رئيس الدولة لأصحاب الإنجازات، وجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وجوائز عدة على المستويين الإقليمي والدولي.

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