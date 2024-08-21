نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن



ميونيخ (أ ف ب)

وضع حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير حداً لمسيرته مع المنتخب الألماني عن 38 عاماً، وذلك وفق ما أعلن الأربعاء، منهياً بذلك مشواراً خاض خلاله 124 مباراة بألوان «مانشافت» الذي أحرز معه لقب مونديال 2014 ونال معه المركز الثالث عام 2010.

وقال نوير في مقطع فيديو على إنستجرام «بعد مناقشات طويلة ومكثفة مع عائلتي وأصدقائي، قررت إنهاء مسيرتي مع «ناسيونال مانشافت» أي شخص يعرفني يعرف أن قراراً من هذا النوع لم يكن سهلاً بالنسبة لي».

وسبق له أن كشف في بداية كأس أوروبا التي استضافتها بلاده هذا الصيف وودعتها من ربع النهائي بالخسارة أمام إسبانيا 1-2 بعد التمديد، أنه سيحسم مستقبله مع المنتخب بعد النهائيات القارية التي كانت المشاركة الكبرى الثامنة له بألوان بلاده.

وأفاد نوير أنه يريد «التركيز بشكل كامل» على فريقه بايرن الذي يُمنّي النفس باستعادة لقب الدوري المحلي من باير ليفركوزن والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام على ملعبه «أليانز أرينا» هذا الموسم.

وتحدث نوير عن الأعوام التي أمضاها كحارس عرين منتخب بلاده، قائلا «كان وقتا رائعا جعلني ما أنا عليه وأنا فخور جداً به»، مضيفا «الفوز بكأس العالم عام 2014 والأجواء المميزة خلال كأس أوروبا على أرضنا هذا العام هم أبرز ما أنا ممتن له».

وتابع «كان شرفاً لي أن أحمل شارة قيادة منتخبنا الوطني حتى عام 2023. لقد أحببت ارتداء قميص ألمانيا».

وانضم نوير إلى ثلاثة نجوم كبار آخرين انتهى مشوارهم مع «ناسيونال مانشافت» بعد الخسارة أمام إسبانيا، وهم توني كروس وتوماس مولر وإيلكاي غوندوغان.