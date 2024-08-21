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الرياضة

لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!

لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
21 أغسطس 2024 19:24


أنور إبراهيم (القاهرة)

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خضع لاعبو ريال مدريد الأربعاء لاختبارات خاصة، وهم يرتدون «أقنعة» تغطي الأنف والفم، أثناء تدريباتهم في «فالديبيباس» ملعب التدريب الخاص بالنادي، وتحت إشراف المعد البدني أنطونيو بينتوس الذي ابتكر هذه الطريقة الجديدة لإجرء قياسات تنفس للاعبين وهو يجرون بسرعات مختلفة.
هذه الأقنعة التي تحمل اسم COSMED K5 عبارة عن أجهزة تسمح بإجراء اختبارات تنفسية للاعبين، وبدأها بينتوس بعد مباراة الريال أمام ريال مايوركا في الجولة الأولى للدوري الإسباني، ومن المنتظرأن يواصل تطبيقها على امتداد الموسم.
وصرح بينتوس بأن وظيفة هذه الاختبارات بهذه الأجهزة هي تقييم الحالة البدنية للاعبين في هذه المرحلة المبكرة من الموسم. ويستخدم القناع في دراسة حجم الأوكسجين الذي يصل إلى الرئتين، وثاني أوكسيد الكربون الذي يتنفسه اللاعب.
وقال: بطريقة معينة ودقيقة يمكن معرفة ما إذا كان اللاعب بحاجة إلى مزيد من العمل البدني في المسافة الطويلة أو المسافات القصيرة أو ما إذا كان في حالة جيدة ولايحتاج لشيء.
واعترف بينتوس، الذي عاد إلى ريال مدريد منذ 3سنوات، بعد فترة مرورأولى في الفترة من 2016إلى 2019، بأن اللاعبين لايحبون هذه الطريقة لأنها متعبة وصعبة فعلاً. وقد سمحت هذه الاختبارات للجهازالفني لريال مدريد بـ «تظبيط» تدريبات كل لاعب بعدها، وفقاً لحالته البدنية والتنفسية التي كشفت عنها هذه الأجهزة التي هي عباراة عن أقنعة تغطي الأنف والفم.
جدير بالذكرأن ريال مدريد قد يلعب 70مباراة رسمية هذا الموسم في مختلف المسابقات، ولهذا يتطلب الأمرالإطمئنان على الحالة البدنية لكل لاعب في الفريق.
ويواجه الريال الأحد بلد الوليد بالسانتياجو برنابيو في الجولة الثانية للدوري الإسباني «الليجا»، وهي المباراة الرسمية الأولى التي يلعبها الفرنسي كيليان مبابي على هذا الملعب بقميص «الميرينجي». 

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