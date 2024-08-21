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الرياضة

كلباء يتأهب للمشاركة «الأفضل» في الموسم

كلباء يتأهب للمشاركة «الأفضل» في الموسم
22 أغسطس 2024 01:42

فيصل النقبي (كلباء) 

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يدخل كلباء موسم 2024-2025 بطموحات مختلفة في ظهوره الحادي عشر بدوري المحترفين، حيث وضع النادي هدفه بطولة من بطولات الموسم، وكذلك احتلال مركز متقدم في المسابقة يتجاوز مركزه الثامن الذي حققه في موسم 2019-2020 وهو الرقم الأفضل للفريق في دوري أدنوك للمحترفين.
وأوضحت الإدارة للجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش بأنها تطمح إلى تحقيق بطولة، بعد وصول الفريق الموسم الماضي إلى نصف نهائي المسابقتين بجدارة، كما تطمح الإدارة إلى احتلال الفريق لمركز متقدم في الدوري، كما يواصل الفريق رحلة دفاعه عن لقب دوري 21 سنة بعد تحقيقه للقب في الموسم الماضي كذلك.
ويتأهب «النمور» للقاء الأول الصعب أمام الوصل حامل اللقب في افتتاح مسابقة الدوري، حيث يطمح لتحقيق فوزه الثاني على «الإمبراطور» في تاريخ مواجهات الفريقين بعصر الاحتراف والأول منذ عام 2018، حيث حقق الفوز على أرضه 3-1 يوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، فيما تفوق «الوصل» 9 مرات وتعادل الفريقان 8 مرات.
وسيدفع الصربي بمهاجمه الإيراني شهريار منذ بداية اللقاء، بعد أن قدّم شوطاً أول جيداً بقميص النمور، وسجل هدف الفريق الثاني في مرمى العين في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي انتهى لمصلحة الأخير 3-2.

كلباء
دوري المحترفين
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