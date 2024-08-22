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الرياضة

دوبلانتيس «النجم الساطع» في «الدوري الماسي»

دوبلانتيس «النجم الساطع» في «الدوري الماسي»
22 أغسطس 2024 08:28

لوزان (أ ف ب)

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واصل السويدي أرماند دوبلانتيس تألقه، بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي أحرز فيها ميدالية ذهبية، وسجّل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، من خلال هيمنته على مسابقة القفز بالزانة للرجال، في لقاء لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.
ويُعد هذا اللقاء هو الأول ضمن «روزنامة» بطولة العالم لألعاب القوى، منذ انتهاء أولمبياد باريس. 
وكان دوبلانتيس دافع عن لقبه الأولمبي، على ملعب فرنسا الدولي، في العاصمة الفرنسية، كما نجح في تحطيم رقمه القياسي العالمي بتسجيله 6.25 متر.
وبات دوبلانتيس ثالث لاعب في القفز بالزانة، إن كان عند الرجال أو السيدات، يُتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي، بعد الأميركي بوب ريتشاردز (1952 و1956)، والروسية يلينا إيسينباييفا (2004 و2008).
وفي لوزان، نجح دوبلانتيس مرة أخرى في إظهار علو كعبه، من خلال تحقيق القفزة الأفضل (6.15 متر).
وحلّ الأميركي سام كيندريكس الذي نال الميدالية الفضية في باريس ثانيا بـ 5.92 متر.
فيما اكتفى كل من النرويجي سوندر جوتورمسن، الأسترالي كورتيس مارشال، الفيليبيني إرنست جون أوبيينا، واليوناني إيمانويل كاراليس بتسجيل 5.82 متر.

 

ألعاب القوى
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