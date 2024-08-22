ماريسكا: تشيلسي لا يعيش «الفوضى»!

لندن (أ ف ب)



أصرّ إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي، على أنّه لا يقود فريقاً «فوضوياً»، بعدما أبرم النادي اللندني المزيد من التعاقدات.

وقّع البرتغالي جواو فيليكس عقداً لسبع سنوات في «ستامفورد بريدج»، بعد عودته من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ودافع البرتغالي البالغ 24 عاماً عن ألوان تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2022-2023، وخاض معه 20 مباراة بالمجمل، بينها 16 في الدوري الممتاز، قبل العودة إلى أتلتيكو الذي أعاره مجدداً لمنافسه المحلي برشلونة، حيث لعب الموسم الماضي.

وحصل أتلتيكو على خدمات فيليكس في صيف العام 2019، من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ قُدّر بـ126 مليون يورو، ما جعله رابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وكما في كل صيف، يبرم تشيلسي الكثير من الصفقات والعقود طويلة الأجل، وهو وضع دفع بالمدرب الجديد ماريسكا إلى اتخاذ خيارات صعبة، منها عدم الاستعانة بخدمات الجناح رحيم سترلينج الأحد الماضي في مواجهة مانشستر سيتي «خسارة 0-2» الافتتاحية للدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي أثار الدهشة.

وأكدّ المدرب أنّ سترلينج وبن تشيلويل ليسا ضمن خططه لهذا الموسم.

وأوضح ماريسكا أنّ الانتقادات التي تطال نشاط تشيلسي في سوق الانتقالات ليست عادلة.

وقال المدرب الإيطالي «لا أعمل مع 42 لاعبا، بل أعمل مع 21 لاعباً في تدريبات الفريق الأول».

وأضاف «الأمر ليس فوضوياً، كما يبدو من الخارج، يمكن للاعبين الآخرين الحصول على عقود تمتد لعشرين عاماً، هذه ليست وجهة نظري، لا يهمني».

وعن مستقبل سترلينج وتشيلويل في الفريق أوضح «في هذه اللحظة، يتدربان بشكل منفصل عن الفريق، وكما قلت، الوضع مع كليهما واضح تماماً، لدينا فريق كبير، وبالنسبة لي من المستحيل أن نمنح الجميع دقائق، لذا إذا كانوا يبحثون عن دقائق، فربما يكون من الأفضل أن يرحلوا، وفي حال عدم رحيلهم، فإنهم يملكون عقداً هنا، وهم لاعبون في تشيلسي».

وقال ماريسكا عن عودة فيليكس «إنه لاعب جيد وموهوب، والنادي يعرفه منذ عامين، يستطيع أن يشغل مراكز مختلفة معنا».