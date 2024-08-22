الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماريسكا: تشيلسي لا يعيش «الفوضى»!

ماريسكا: تشيلسي لا يعيش «الفوضى»!
22 أغسطس 2024 08:36

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
أرتيتا يبحث تمديد عقده مع أرسنال


أصرّ إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي، على أنّه لا يقود فريقاً «فوضوياً»، بعدما أبرم النادي اللندني المزيد من التعاقدات.
وقّع البرتغالي جواو فيليكس عقداً لسبع سنوات في «ستامفورد بريدج»، بعد عودته من أتلتيكو مدريد الإسباني.
ودافع البرتغالي البالغ 24 عاماً عن ألوان تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2022-2023، وخاض معه 20 مباراة بالمجمل، بينها 16 في الدوري الممتاز، قبل العودة إلى أتلتيكو الذي أعاره مجدداً لمنافسه المحلي برشلونة، حيث لعب الموسم الماضي.
وحصل أتلتيكو على خدمات فيليكس في صيف العام 2019، من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ قُدّر بـ126 مليون يورو، ما جعله رابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
وكما في كل صيف، يبرم تشيلسي الكثير من الصفقات والعقود طويلة الأجل، وهو وضع دفع بالمدرب الجديد ماريسكا إلى اتخاذ خيارات صعبة، منها عدم الاستعانة بخدمات الجناح رحيم سترلينج الأحد الماضي في مواجهة مانشستر سيتي «خسارة 0-2» الافتتاحية للدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي أثار الدهشة.
وأكدّ المدرب أنّ سترلينج وبن تشيلويل ليسا ضمن خططه لهذا الموسم.
وأوضح ماريسكا أنّ الانتقادات التي تطال نشاط تشيلسي في سوق الانتقالات ليست عادلة.
وقال المدرب الإيطالي «لا أعمل مع 42 لاعبا، بل أعمل مع 21 لاعباً في تدريبات الفريق الأول».
وأضاف «الأمر ليس فوضوياً، كما يبدو من الخارج، يمكن للاعبين الآخرين الحصول على عقود تمتد لعشرين عاماً، هذه ليست وجهة نظري، لا يهمني».
وعن مستقبل سترلينج وتشيلويل في الفريق أوضح «في هذه اللحظة، يتدربان بشكل منفصل عن الفريق، وكما قلت، الوضع مع كليهما واضح تماماً، لدينا فريق كبير، وبالنسبة لي من المستحيل أن نمنح الجميع دقائق، لذا إذا كانوا يبحثون عن دقائق، فربما يكون من الأفضل أن يرحلوا، وفي حال عدم رحيلهم، فإنهم يملكون عقداً هنا، وهم لاعبون في تشيلسي».
وقال ماريسكا عن عودة فيليكس «إنه لاعب جيد وموهوب، والنادي يعرفه منذ عامين، يستطيع أن يشغل مراكز مختلفة معنا».

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
مانشستر سيتي
جواو فيلكس
أتلتيكو مدريد
برشلونة
رحيم سترلينج
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©