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الرياضة

سالزبورج وسبارتا براغ على أبواب مجموعات «أبطال أوروبا»

سالزبورج وسبارتا براغ على أبواب مجموعات «أبطال أوروبا»
22 أغسطس 2024 08:45

 
فيينا (د ب أ)

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أصبح ريد بول سالزبورج النمساوي وسبارتا براغ التشيكي، على مشارف التأهل لمرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تغلب ريدل بول 2-صفر على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، في ذهاب الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات في المسابقة القارية، الذي شهد أيضاً فوز سبارتا براغ على مضيفه مالمو السويدي بالنتيجة ذاتها.
كما فاز يونج بويز السويسري 3-2 على ضيفه جالطة سراي التركي، بينما تعادل ميتييلاند الدنماركي 1-1 مع ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.
ومن المقرر أن تقام جولة الإياب الأسبوع المقبل، لتحديد آخر المتأهلين لمرحلة المجموعات في البطولة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
سالزبورج
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