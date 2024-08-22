يوفنتوس.. «صفقة دفاعية»

تورينو (رويترز)



أعلن يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المدافع الفرنسي بيير كالولو من ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكون أحدث صفقات فريق المدرب تياجو موتا.

واستهل كالولو «24 عاماً»، الذي لم يلعب لمنتخب فرنسا الأول رغم تمثيله لمنتخبات الفئات السنية، مشواره مع أولمبيك ليون وانتقل إلى ميلان عام 2020، وفاز مع الفريق بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت «بيير كالولو مدافع يوفنتوس الجديد، انضم على سبيل الإعارة قادماً من ميلان حتى يونيو 2025».

وبدأ يوفنتوس، الذي تعاقد مع كيفرين تورام، ودوجلاس لويز، والحارس ميكيلي دي جريجوريو، مشواره مع مدربه الجديد موتا بالفوز 3-صفر على كومو، في الجولة الأولى للدوري الإيطالي يوم الاثنين الماضي، بينما غاب كالولو عن تعادل ميلان المثير 2-2 مع تورينو قرب النهاية.