الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس.. «صفقة دفاعية»

يوفنتوس.. «صفقة دفاعية»
22 أغسطس 2024 08:57

تورينو (رويترز)

أخبار ذات صلة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
مدافع لانس يقترب من «الذئاب»


أعلن يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المدافع الفرنسي بيير كالولو من ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكون أحدث صفقات فريق المدرب تياجو موتا.
واستهل كالولو «24 عاماً»، الذي لم يلعب لمنتخب فرنسا الأول رغم تمثيله لمنتخبات الفئات السنية، مشواره مع أولمبيك ليون وانتقل إلى ميلان عام 2020، وفاز مع الفريق بالدوري الإيطالي موسم 2021-2022.
وقال يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت «بيير كالولو مدافع يوفنتوس الجديد، انضم على سبيل الإعارة قادماً من ميلان حتى يونيو 2025».
وبدأ يوفنتوس، الذي تعاقد مع كيفرين تورام، ودوجلاس لويز، والحارس ميكيلي دي جريجوريو، مشواره مع مدربه الجديد موتا بالفوز 3-صفر على كومو، في الجولة الأولى للدوري الإيطالي يوم الاثنين الماضي، بينما غاب كالولو عن تعادل ميلان المثير 2-2 مع تورينو قرب النهاية.

إيطاليا
الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
ميلان
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©