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الرياضة

إنريكي: سان جيرمان ليس نادياً لـ «خدمة الطلبات»!

إنريكي: سان جيرمان ليس نادياً لـ «خدمة الطلبات»!
22 أغسطس 2024 10:12

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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صرح الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بأنه لا مكان في الفريق لأي لاعب «متردد» في المجيء إلينا أو يهتم بنادٍ آخر.
وقال في حديث لقناة النادي التلفزيونية، إن مثل هؤلاء المترددين لا نريدهم عندنا، مشيراً إلى أن هذا ما يقوله هو ولويس كامبوس المستشار الرياضي، ونحن لا نريد لاعباً يأتي لطلب خدمتنا له، وإنما نريد العكس، بمعنى أن يقاتل على كل البطولات والألقاب.
وأضاف إنريكي الذي حقق في عامه الأول مع «الباريسي» 3 بطولات «الدوري والكأس وكأس السوبر الفرنسية» ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.
وأضاف: يجب أن يكون اللاعبون الوافدون متعطشين للتألق والإجادة، مركزاً على أهمية بذل الجهد والطاقة والرغبة في حصد البطولات، ونريد لاعباً يرغب في اللعب في نادٍ فريد مثل سان جيرمان، ومدينة فريدة مثل باريس، وبلد رائع مثل فرنسا، وأن يملك القدرة على كتابة التاريخ مع النادي.
وتابع إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، قائلاً: أما إذ كان اللاعب لا يحب الدوري الفرنسي، من الأفضل ألا يأتي، وإذا كان لا يحب «طعم» أي شيء هنا، فلا مكان له عندنا، أقولها بمنتهى البساطة.
وأهم شيء عند إنريكي، والذي لمسه بحكم خبراته لاعباً ومدرباً، هو أن يكون اللاعب متلهفاً على اللعب و«جائعاً» لإحراز البطولات والألقاب، كما لابد أن يكون - بالطبع- على أعلى مستوى احترافي، وقال: أنا لا أريد مجيء لاعب لا يملك مهارات كرة القدم.
ويأمل إنريكي في أن يصنع المزيد من الإنجازات مع الفريق،ويرى إن ذلك لا يتحقق، إلا من خلال تدعيم صفوف الفريق في «الميركاتو»، مشيراً إلى إنه يفضل لاعباً شاباً يملك الطموح والرغبة في إثبات الذات، وعنده الأمل والمهارة، لكي يلعب في سان جيرمان، وبالمناسبة ليس هناك كثيرون يتمتعون بتلك المميزات.
وعرض إنريكي «النموذج المثالي» للاعب «كامل الأوصاف»، متمثلاً في النجم البرتغالي الشاب جواو نيفيز الوافد الجديد هذا الصيف، مشيراً إلى إنه يملك كل المواصفات التي نبحث عنها بالنسبة للاعب خط وسط، لا يفقد لكرة بسهولة ويتمتع بلياقة بدنية عالية، وقادر على التصرف تحت ضغط، والخروج بمهارة من المواقف الصعبة، مع إجادة التحكم في الكرة أمام المنافسين حتى ولوكان ظهره لهم.
وأكد إنريكي أنه يريد أن ينقل خبراته على المستوى التكتيكي إلى جميع اللاعبين، لأن تقدم وتتطور الفريق هو أهم شيء يضعه في الاعتبار، كما أنه يسعى إلى تحسين مردود اللاعبين على المستوى الفردي.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
برشلونة
إسبانيا
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