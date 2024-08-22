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الرياضة

تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»

تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
22 أغسطس 2024 11:08

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعديلاً في توقيت وملاعب مباريات فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، في تصفيات النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الأولى التي تقام في الرياض من 25 إلى 31 أغسطس الجاري، بمشاركة نادي أبوظبي، والنصر السعودي، ويونج إيلفانتس من لاوس، ومياوادي من ميانمار.
وكان من المقرر أن يخوض نادي أبوظبي الرياضي، مباراته الأولى مع يونج إيلفانتس، في الساعة الثامنة والربع مساء الأحد المقبل، باستاد النصر، إلا أن المباراة تم نقلها إلى ملعب جامعة الملك سعود، وتبدأ في الساعة الخامسة والنصف، كذلك مباراته مع مياوادي المقررة يوم 28 أغسطس، في ملاعب الجامعة، بدلاً من النصر، بينما يلعب مباراته الأخيرة مع النصر في الساعة الثامنة والربع مساء 31 أغسطس، باستاد النصر، حسب ما كان مقرراً من قبل.
وتضم بعثة أبوظبي الرياضي لسيدات 34 فرداً، من بينهم 23 لاعبة، وتعود البعثة أول سبتمبر المقبل.
وأضطر الفريق في آخر يومين إلى تغير توقيت تدريباته بملاعب جزيرة الحديريات الترفيهية للتأقلم على التوقيت الجديد، وضم فريق أبوظبي مؤخراً لاعبة نيبال ريكا بوديل، لتعويض غياب هدافة الفريق لظروف الدراسة، بينما تعاقد النصر مع قائدة ريال مدريد المدافعة البرازيلية كاثلين سوزا.

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