برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»

برلين (د ب أ)



يسعى برشلونة لمواصلة بدايته الجيدة في الموسم الجديد، حيث يهدف إلى الفوز على أتلتيك بلباو، عندما يلتقيان «السبت»، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكّن فريق برشلونة من قلب تأخره بهدف، في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام فالنسيا إلى فوز 2-1، بفضل الهدفين اللذين سجلهما المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي. ومن المنتظر أن يعتمد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة على طريقة 4 3- 3- أمام بلباو، حيث ينتظر أن يكون مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه إنيجو مارتينيز وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي وحوليس كوندي، وفي الوسط مارك كاسادو ومارك بيرنال وفيران توريس، فيما سيوجد في الهجوم لامين يامال ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

ويفتقد برشلونة لجهود أنسو فاتي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج وجافي بسبب الإصابات المختلفة.

في المقابل يدخل فريق أتلتيك بلباو المباراة بحثاً عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام خيتافي 1-1.

ومن المتوقع أن يلعب بلباو بطريقة دفاعية نسبياً 4 -2-3-1، حيث ينتظر أن يوجد أليكس باديلا في حراسة المرمى، وفي الدفاع أندوني جوروسابيل ويراي وأيتور باريديس ويوري برشيشي، وفي الوسط بينات برادوس وميكيل فيسجا، وأمامهما إينياكي ولياز وأويهان سانكيت ونيكو وليامز، وفي الهجوم جوركا جوروزيتا.

وفي نفس اليوم أيضاً، يلتقي أيضاً أوساسونا مع ريال مايوركا، في مهمة البحث عن الفوز الأول هذا الموسم، خاصة بعدما تعادل الفريقان في أول مباراة لهما هذا الموسم، حيث تعادل أوساسونا مع ليجانيس 1-1، وريال مايوركا مع ريال مديد بذات النتيجة.

كما يلتقي إسبانيول مع ريال سوسيداد بحثاً عن حصد أول نقاط لهما، لاسيما أنهما خسرا في الجولة، حيث خسر إسبانيول أمام بلد الوليد بهدف، فيما خسر ريال سوسيداد أمام رايو فايكانو 1-2. ويحل رايو فاييكانو ضيفاً ثقيلاً على خيتافي، حيث يسعى فايكانو لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، فيما يسعى خيتافي لحصد أول ثلاث نقاط كاملة له هذا الموسم.

وفي مباريات يوم الأحد، يبحث ريال مدريد عن استعادة توازنه، عندما يواجه بلد الوليد، وفشل الريال في تحقيق الفوز في أول جولة له بالدوري هذا الموسم، حيث اكتفى بالتعادل مع ريال مايوركا.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في أول مباراة محلية، رغم أن الفريق قد قدم عرضاً جيداً أمام أتالانتا في مباراة كأس السوبر الأوروبي، والتي فاز بها بهدفين.

ورغم أن الريال يملك هجوماً قوياً للغاية، خاصة بعد انضمام كيليان مبابي لرودريجو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، لكن الفريق فشل في تسجيل أكثر من هدف أمام مايوركا، وهو الأمر الذي يسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتداركه أمام بلد الوليد. ويفتقد ريال مدريد لجهود فيرلاند ميندي، بعدما حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

ويطمح بلد الوليد هو الآخر إلى نتيجة إيجابية أمام الريال، بعدما نجح في الفوز على إسبانيول في الجولة الأولى، حيث يرغب الفريق في مفاجأة، ومواصلة الانتصارات بالدوري.

كما تشهد مباريات الأحد مباراة من العيار الثقيل، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا، حيث لا يمكن لأحد أن يتوقع نتيجتها. ويهدف أتلتيكو لتحقيق الفوز، بعدما أنهى مباراته الأولى أمام فياريال بالتعادل 2-2، وذلك من أجل العودة لطريق المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل، يتطلع جيرونا، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، لتحقيق الفوز في المباراة، بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ريال بيتيس 1-1، ويهدف جيرونا لتكرار نفس المفاجأة التي حققها في الموسم الماضي، عندما تصدر الدوري لفترة ليست بالقصيرة، وكان منافساً على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

وفي ذات اليوم أيضاً يلتقي ليجانيس مع لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس.

وتفتتح منافسات هذه الجولة الجمعة، حينما يلتقي سلتا فيجو مع بلنسية وأشبيلية مع فياريال.