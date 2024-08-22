5 وجوه جديدة في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



ينطلق موسم 2024-2025 من الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة، عندما يحلّ باير ليفركوزن «حامل اللقب» ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ.

شكّل فوز ليفركوزن بلقبي الدوري والكأس دون تلقي أي هزيمة على الإطلاق بمثابة صدمة كبيرة لبايرن ميونيخ الذي كان يفرض هيمنة مطلقة على الكرة الألمانية، والذي أصبح مرة أخرى أكبر المنفقين في ألمانيا في سعيه للعودة إلى القمة.

كما عزّز كل من بوروسيا دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا ولايبزج وشتوتجارت صفوفهم.

نلقي الضوء على خمسة وجوه جديدة انضمت إلى الدوري هذا الموسم.

ميكايل أوليسيه «بايرن ميونيخ».. يعد أوليسيه الصفقة الأكبر التي أبرمها عملاق الكرة الألمانية مقابل 59 مليون دولار (53 مليون يورو)، ويوفّر المهاجم الجديد السرعة على الأطراف وقدرة هائلة على تهديد المرمى.

لفت ابن الـ 22 عاماً الأنظار بإحرازه 10 أهداف مع ست تمريرات حاسمة في 19 مباراة مع كريستال بالاس الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

كما فاز أوليسيه المولود في لندن بالميدالية الفضية مع فرنسا في أولمبياد باريس ومن المرتقب أن يتلقى قريباً دعوة من المدرب ديدييه ديشامب للالتحاق بالمنتخب الأول.

وصل أوليسيه الى بايرن هذا الصيف، إلى جانب لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا والمدافع الياباني هيروكي إيتو.

باسكال جروس «بوروسيا دورتموند».. بدا انضمام جروس (33 عاماً) غير اعتيادي بالنسبة لنادٍ اشتهر بالتعاقد مع مواهب شابة، لكنّ لاعب وسط منتخب ألمانيا يُشكل الحلقة المفقودة في بوروسيا دورتموند هذا الموسم.

ضمّ دورتموند عدداً من أبرز المواهب الشابة في صفوفه خلال الأعوام الأخيرة، لكنه افتقد للإبداع والنضج في وسط الملعب.

جروس الذي يُعد لاعب وسط مع قدرات تهديفية ينضم إلى دورتموند بعد سبعة أعوام في صفوف برايتون الإنجليزي، حيث اختير لموسمين كأفضل لاعب في صفوف النادي.

كذلك، فإنّ جروس هو مشجع منذ الصغر لدورتموند، وهو خاص مباراته الأولى مع «دي مانشافت» بسن الـ 32، وكان ضمن تشكيلة المدرب يوليان ناجلسمان في كأس أوروبا 2024.

لم يهدر جروس أي وقت لإظهار اندماج سريع، حيث مرّر كرتين حاسمتين في الشوط الأول من فوز دورتموند على فينيكس لوبيك 4-1 في الدور الأول من كأس ألمانيا.

أليكس جارسيا «باير ليفركوزن».. لم يكتف باير ليفركوزن بالاحتفاظ باللاعبين الذين قادوه إلى لقب الدوري الألماني الأول في تاريخه، بل عزّز صفوفه بالإسباني جارسيا.

كان جارسيا مايسترو وسط ملعب جيرونا في موسم 2023-2024 التاريخي الذي أنهاه بالمركز الثالث في الدوري الإسباني، ويمنح مواطنه المدرب شابي ألونسو الطمأنينة في وسط الميدان.

حمل ابن الـ 27 عاماً شارة قيادة جيرونا ورغم كونه لاعب وسط مدافع، لكنه أسهم أيضاً بثلاثة أهداف وست تمريرات حاسمة في 37 مباراة.

دينيز أونداف «شتوتجارت».. ومع أنّه ليس لاعباً جديداً في صفوف شتوتجارت، كونه خاض الموسم الماضي معه معاراً، لكنّه وقع هذا الصيف عقداً دائماً مع النادي، قادماً من برايتون الإنجليزي.

كان أونداف أحد اللاعبين الذين تألقوا تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس الموسم الماضي، حيث تمكن شتوتجارت من احتلال مركز الوصافة، متقدماً على بايرن الثالث، بعدما كان يكافح للبقاء في دوري الأضواء قبل موسم.

ومع رحيل الغيني سيرهو جيراسي وفالديمار أنتون إلى دورتموند والمدافع إيتو الى بايرن، سيكون وجود المهاجم أونداف مصيرياً خلال موسم شتوتجارت الذي يشهد عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب لـ 14 عاماً.

لفت أونداف الإنظار هذا الموسم بتسجيله بعد دقيقة واحدة من دخوله بديلاً في مواجهة الكأس السوبر الألمانية امام ليفركوزن.

وفيما خسر شتوتجارت اللقاء بركلات الترجيح، اختير أونداف رجل المباراة رغم مشاركته لـ 28 دقيقة فحسب.

أنتونيو نوسا «لايبزج».. يشتهر لايبزج يقدرته على اكتشاف المواهب المستقبلية، لذا يأمل أن يكون وصول المهاجم النرويجي نوسا بمثابة تعويض عن رحيل الإسباني داني أولمو الى برشلونة.

نوسا (19 عاماً) انضم إلى لايبزج قادماً من كلوب بروج البلجيكي هذا الشهر مقابل 22 مليون يورو، بعد عام واحد من فشل انتقاله الى برنتفورد الإنجليزي مقابل 37 مليوناً.

سجّل اللاعب خلال مباراته الاولى مع لايبزج في الفوز على إيسن 4-1 ضمن كأس ألمانيا.