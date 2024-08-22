بعثة «شباب الجوجيتسو» تغادر إلى كرواتيا للمشاركة في كأس العالم



أبوظبي (الاتحاد)



يغادر المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، اليوم (الخميس) للمشاركة في النسخة الثانية من كأس العالم في مدينة زادار بكرواتيا، والتي ينظمها الاتحاد الدولي، وتقام البطولة السبت، بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة.

وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب هذا العام، حيث نجح أبطالنا بالدفاع عن لقب النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي، وتألقوا في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو بتايلاند، كما سجلوا مشاركة قوية في بطولة غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «تأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة، في إطار جهودنا لمواصلة تسطير الإنجازات والنجاحات، وتحقيق الألقاب القارية والدولية، كما أنها تسهم في تعزيز الاستعدادات والتحضيرات لتقديم أداءات متميزة في البطولات المقبلة، وتعزيز صدارة منتخبنا للتصنيفات العالمية لهذه الرياضة».

وأضاف: «تمنح البطولة اللاعبين فرص الاحتكاك القوي واكتساب الخبرات، من خلال مواجهة نخبة من لاعبي الجوجيتسو المشاركين في البطولة، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد في التركيز على فئة الشباب والناشئين، ودعمهم وتطوير مستوياتهم، ونثق بأن لاعبينا على درجة عالية من المسؤولية، وبأنهم جاهزون دوماً لبذل كل ما في وسعهم لخوض أقوى النزالات، وتخطي جميع التحديات، وإبراز ما يتمتعون به من عزيمة وإصرار، ورفع اسم الإمارات عالياً في هذه المنصة العالمية».

وقال بيدرو داماسكيندو، مدرب المنتخب: «تتمتع هذه البطولة بأهمية كبيرة، لأنها تسمح لنا باختبار قدرات لاعبينا وتقييم جاهزيتهم، وتساعدنا في تحضيراتنا للمشاركة في بطولة العالم في اليونان، التي تعد أهم وأقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، ولاعبونا على أتم الاستعداد للبطولة، وخاصة مع الدعم الكبير من الأندية واتحاد الجوجيتسو، ونشكرهم على منحنا كل الدعم الذي نحتاجه خلال استعداداتنا للبطولة، ونتطلع إلى حصد نتائج متميزة ونأمل أن نشهد أداءً قوياً من لاعبينا، وأن نرى تدريباتنا على مدار الأشهر الماضية تؤتي ثمارها».

وتضم بعثة المنتخب 21 لاعباً من المواهب المتميزة والصاعدة، يحمل معظمهم ميداليات ذهبية، وألقاباً في بطولات كبرى، بمن فيهم في فئة تحت 18 عاماً؛ عبيد سعيد الكتبي في وزن تحت 52 كجم، وسعيد النعيمي وسالم القبيسي وزن تحت 62 كجم، وأحمد أنديز وحارب الحمادي وزن تحت 69 كجم، وعبدالرحمن الصلاح وسالم صلاح في وزن تحت 77 كجم، وعبد الله أحمد الدرمكي، وذياب الجنيبي في وزن تحت 85 كجم.

وفي فئة تحت 16 عاماً، زايد الحمادي وحمدان النجار في وزن تحت 52 كجم، بينما يتنافس حمدان مبارك الظاهري، وهزاع أحمد الكعبي في وزن تحت 56 كجم، وسيف حمد العامري ومنصور الكعبي في وزن تحت 62 كجم، ويوسف الخوري وعبد الله أنديز وزن تحت 69 كجم.

وتضم فئة تحت 14 عاماً سعود البلوشي وزن 36 كجم، ومايد الحوسني وزن تحت 40 كجم، وخلفان محمد القبيسي، وأحمد الكتبي في وزن تحت 48 كجم.