قرعة متوازنة في «التحدي الآسيوي»



كوالالمبور (د ب أ)



أجريت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المقرر أن تشهد البطولة تنافس 18 نادياً، من أجل الفوز بلقب النسخة الأولى من مسابقة المستوى الثالث لأندية الرجال. وجرى تقسيم الأندية المشاركة في دور المجموعات إلى خمس مجموعات، ثلاث مجموعات في منطقة الغرب تضم كل منها أربعة أندية، إلى جانب مجموعتين تتكونان من ثلاثة أندية في منطقة الشرق.

في منطقة الغرب، أوقعت القرعة نادي ايست بنجال الهندي إلى جانب النجمة اللبناني، وباشوندارا كينجز من بنغلادش، وبارو من بوتان المضيف.

في حين ضمت المجموعة الثانية، العربي الكويتي المضيف، واركاداج من تركمانستان، ومازيا سبورتس من المالديف، وأبدش عطا من قرغيزستان.

في المقابل جاء الأهلي البحريني في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه الفتوة السوري، والسيب العُماني المضيف وهلال القدس الفلسطيني.

أما في منطقة الشرق، فضمت المجموعة الرابعة شان يونايتد من ميانمار، وتاينان سيتي من تايوان، ويونج أيلفانتس من لاوس، وضمت المجموعة الخامسة أندية مادورا يونايتد الإندونيسي، وبرياه خان ريتش سفاي رينج الكمبودي وفالكونز المنغولي. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن منافسات دور المجموعات ستقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وذلك عبر التجمع في دولة واحدة، خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

ويتأهل إلى الدور الثمانية ثمانية أندية، من خلال صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثلاث بمنطقة الغرب إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني، في حين يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من مجموعتي الشرق. بحيث تقام منافسات دور الثمانية من مواجهتي ذهاب وإياب في الفترة من 5 إلى 13 مارس 2025 ، وفي المقابل تقام مباريات الدور قبل النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب في الفترة من 9 إلى 17 أبريل 2025، على أن تقام المباراة النهائية يوم 10 مايو 2025.