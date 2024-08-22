«أريج» تفوح بعبق «ياس» في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



فاح عبق المهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حين قدمت عرضاً باهراً أظهرت فيه مهاراتها الفائقة، لتخطف لقب سباق بري نيفادور ـ الشيخ عبد العزيز النجيفي، للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، الذي أقيم في مضمار لا تست الفرنسي.

ونجحت المهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، في فرض نفسها بقوة، وتمكنت من الانقضاض في المراحل النهائية، لتخطف لقب بري نيفادور ـ الشيخ عبد العزيز النجيفي، للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، والمخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط.

وجاء فوز «أريج» المنحدرة من نسل «داريا»، بفارق رأس عن غريمتها «أسيدة» لهيف القحطاني، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، وسجلت البطلة زمناً 2:06:08 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «الرشا» للوسمية ريسنج، بإشراف توماس دوميللو وقيادة جوليوم جود جاي.

وعبس الحظ للمهر «خليجي» ابن الفحل «المرتجز»، العائد لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز مندزابل، حين حل ثانياً بفارق عنق عن «أتش أم مجد الله» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، في سباق «بري دجورمان» للخيول في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.

وفي السياق نفسه، حل المهر «سفير» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين دو فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، رابعاً بفارق ضئيل في سباق بري أركا لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والذي فاز به «التمتام» للشقب ريسنج، بإشراف جان دو ميول، وقيادة أرناود دو لوبين.