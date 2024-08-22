الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أريج» تفوح بعبق «ياس» في فرنسا

«أريج» تفوح بعبق «ياس» في فرنسا
22 أغسطس 2024 13:36

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
«الرماية» ينضم إلى بعثة «البارالمبية» في «باريس 2024»


فاح عبق المهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حين قدمت عرضاً باهراً أظهرت فيه مهاراتها الفائقة، لتخطف لقب سباق بري نيفادور ـ الشيخ عبد العزيز النجيفي، للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، الذي أقيم في مضمار لا تست الفرنسي.
ونجحت المهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، في فرض نفسها بقوة، وتمكنت من الانقضاض في المراحل النهائية، لتخطف لقب بري نيفادور ـ الشيخ عبد العزيز النجيفي، للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 25 ألف يورو، والمخصص للمهرات في سن أربع سنوات فقط.
وجاء فوز «أريج» المنحدرة من نسل «داريا»، بفارق رأس عن غريمتها «أسيدة» لهيف القحطاني، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، وسجلت البطلة زمناً 2:06:08 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «الرشا» للوسمية ريسنج، بإشراف توماس دوميللو وقيادة جوليوم جود جاي.
وعبس الحظ للمهر «خليجي» ابن الفحل «المرتجز»، العائد لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز مندزابل، حين حل ثانياً بفارق عنق عن «أتش أم مجد الله» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، في سباق «بري دجورمان» للخيول في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.
وفي السياق نفسه، حل المهر «سفير» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين دو فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، رابعاً بفارق ضئيل في سباق بري أركا لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والذي فاز به «التمتام» للشقب ريسنج، بإشراف جان دو ميول، وقيادة أرناود دو لوبين.

الإمارات
منصور بن زايد
فرنسا
سباقات الخيول
الخيول
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©