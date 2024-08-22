الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الشاطئية» يُشارك في «دولية الصين»

«أبيض الشاطئية» يُشارك في «دولية الصين»
22 أغسطس 2024 15:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
السلاسل تتحطم في «ديربي شنغهاي»!


تنطلق، الجمعة، في مدينة ويهاي الصينية، فعاليات بطولة الصين الدولية الودية للكرة الشاطئية التي يُنظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم، من 23 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات والصين وغينيا، حيث تجمع المباراة الافتتاحية منتخبنا الوطني بنظيره الصيني في الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات «الثامنة والنصف مساء بتوقيت الصين».
واختار المدرب البرازيلي فيكتور 12 لاعباً لتمثيل «أبيض الشاطئية» في البطولة، وهم حميد جمال، سلطان البلوشي، وليد محمد، وليد بشر، كمال علي، أحمد بشر، مصعب عمر، عبدالله عباس، عبدالله البوم، علي محمد، جاسم أحمد وأحمد الملاحي.
وتأتي مشاركة منتخبنا في البطولة بعد شهر فقط من تتويجه بالمركز الثاني في كأس باتومي الدولية، التي أقيمت في جورجيا تحت إشراف اللجنة التنفيذية للعبة.

 

الإمارات
الصين
الكرة الشاطئية
منتخب الشاطئية
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©