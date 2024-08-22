«أبيض الشاطئية» يُشارك في «دولية الصين»

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق، الجمعة، في مدينة ويهاي الصينية، فعاليات بطولة الصين الدولية الودية للكرة الشاطئية التي يُنظمها الاتحاد الصيني لكرة القدم، من 23 إلى 25 أغسطس الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات والصين وغينيا، حيث تجمع المباراة الافتتاحية منتخبنا الوطني بنظيره الصيني في الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات «الثامنة والنصف مساء بتوقيت الصين».

واختار المدرب البرازيلي فيكتور 12 لاعباً لتمثيل «أبيض الشاطئية» في البطولة، وهم حميد جمال، سلطان البلوشي، وليد محمد، وليد بشر، كمال علي، أحمد بشر، مصعب عمر، عبدالله عباس، عبدالله البوم، علي محمد، جاسم أحمد وأحمد الملاحي.

وتأتي مشاركة منتخبنا في البطولة بعد شهر فقط من تتويجه بالمركز الثاني في كأس باتومي الدولية، التي أقيمت في جورجيا تحت إشراف اللجنة التنفيذية للعبة.