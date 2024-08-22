تير شتيجن يصف نوير بـ «الأسطورة»



برلين (د ب أ)



أثنى مارك أندريه تير شتيجن على زميله بالمنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير.

ومن المتوقع أن يصبح تير شتيجن الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، بعدما أعلن نوير اعتزاله اللعب الدولي.

وقال تير شتيجن، حارس برشلونة على إنستجرام في تعليق على صورة لنوير، وهو يحمل كأس العالم عقب نهائي 2014:

«أهنئك مانويل نويل على مسيرتك مع المنتخب الألماني، ستظل دائماً بطلاً للعالم وأسطورة في كرة القدم الألمانية».

ولم يكن تير شتيجن «32 عاماً» جزءاً من المنتخب الألماني الذي توج بمونديال 2014، ولكنه تواجد في قائمة المنتخب الألماني في كل بطولة بعدها، وغاب عن يورو 2020 للإصابة.

ولكن، ورغم خوضه 40 مباراة دولية كان دائماً خياراً ثانياً، خلف نوير حارس بايرن ميونخ، الذي لعب في البطولات الكبرى الثمانية بداية من كأس العالم 2010 وحتى يورو 2024، حتى إنه انضم لقائمة المنتخب الألماني، رغم غيابه لفترات طويلة عن الملاعب، بسبب الإصابة، قبل مونديال 2018 ويورو 2024. وأعلن نوير «38 عاماً»، اعتزاله اللعب الدولي بعد أن خاض 124 مباراة دولية، وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من بين من أشادوا بالحارس الدولي.

وقال إنفانتينو على «إنستجرام»: «أهنئك على مسيرتك الدولية المذهلة، مانويل نوير!».

وأضاف: «بطل العالم، أفضل حارس في العالم في 2020، وبطل كأس العالم للأندية مرتين، مانويل نوير أعاد تعريف حارس المرمى الحديث، ومساهمته في رياضتنا الجميلة ستستمر في التأثير على الأجيال القادمة».

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أن تير شتيجن سيصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في فترة التحضير لمونديال 2026. وستكون المهمة التالية للمنتخب الألماني هي خوض مباراتين في دوري أمم أوروبا أمام المجر 6 سبتمبر وأمام هولندا بعدها بثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يعلن يوليان ناجلسمان قائمة الفريق في الأسبوع المقبل.

وسيواصل نوير اللعب في بايرن ميونيخ، حيث إن عقده يمتد حتى 2025.

وكان كارل هاينز رومينيجه، عضو المجلس الاستشاري لبايرن، وصف نوير بأنه «أفضل حارس أنتجته كرة القدم الألمانية». وأضاف: «قام بتغيير طريقة لعب حراس المرمى ورفعها لمستوى جديد، وضع المعايير وأكد أن حراس المرمى في جميع أنحاء العالم يقلدون أسلوبه، كان ضمه في عام 2011 أحد أفضل الصفقات التي أبرمها بايرن ميونيخ على الإطلاق».

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «فخورون أن لاعبين مثله يلعبون لبايرن- وسعداء إنه سيواصل اللعب معنا».