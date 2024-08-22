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الرياضة

بيرج ينتقل إلى فولهام

بيرج ينتقل إلى فولهام
22 أغسطس 2024 16:40

 
لندن (أ ف ب)

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أعلن نادي فولهام الإنجليزي، تعاقده مع لاعب الوسط النرويجي ساندر بيرج من بيرنلي بعقد مدته 5 سنوات، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ويأتي انضمام بيرج من أجل سد الثغرة التي تركها رحيل لاعب الوسط الدفاعي البرتغالي جواو بالينيا الى صفوف بايرن ميونيخ الألماني في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية.
وقال بيرج في بيان لفولهام «إنه شعور رائع، لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية صعوداً وهبوطاً، لكنني أجلس هنا الآن مرتدياً القميص في هذا الملعب الجميل، وأعرف أن مستقبلي هنا، وهو أمر رائع».
وتابع «كان فولهام دائماً فريقًا يثير حماستي، لقد واجهته في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) والدوري الإنجليزي الممتاز وأعجبت بطريقة لعبه».
ويمكن أن يخوض بيرج (26 عاماً) أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد، عندما يلتقي فولهام مع ليستر سيتي في الدوري المحلي على ملعب «كرافن كوتيدج» السبت.

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