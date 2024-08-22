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الرياضة

«الاتحاد للطيران» ترحب بـ «الهمة فوق السحاب»

«الاتحاد للطيران» ترحب بـ «الهمة فوق السحاب»
22 أغسطس 2024 17:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تفتخر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بأنها استضافت أعضاء بعثة البارالمبية، على متن رحلتها، وهم في طريقهم إلى «ألعاب باريس».
وأظهرت الشركة دعمها للفريق المؤلف من 22 عضواً من الرياضيين، والمدرّبين والطاقم الطبي باحتفال أقيم في مطار زايد الدولي، كما عرضت لوحة إعلانية ضخمة على مبنى مقرها الرئيسي في أبوظبي، تحمل عبارة «الهمة فوق السحاب، أبطال تتخطى الصعاب» لإظهار الدعم لمهمة الرياضيين المتنافسين.
تلقى الفريق ترحيباً حاراً في المطار، من موظفي الاتحاد وفريق من المتطوعين، قبل الاستمتاع بصالة الانتظار التابعة للشركة قبل إقلاع رحلتهم.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «فخورون للغاية بالرياضيين الإماراتيين، ونتقدّم إليهم بأطيب تمنياتنا قبل منافساتهم المقبلة، وهدفنا في الاتحاد للطيران هو الانطلاق بالطموح، وأفضل طريقة لإظهار ذلك هي نقل هذا الفريق من الرياضيين الطموحين والموهوبين».

الإمارات
أبوظبي
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب البارالمبية
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