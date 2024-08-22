«النسخة 17» من «أدنوك للمحترفين» تشهد توقفات «106 أيام»!



معتز الشامي (أبوظبي)

تشهد «النسخة 17» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق الجمعة، بمواجهات الجولة الأولى، الكثير من الضغوط الخاصة بمشوار المسابقة بشكل عام، وجدولة «روزنامة» مبارياتها، ما يجعل مسار أنديتنا شاقاً على امتداد الموسم، في ظل كثرة المشاركات الخارجية لها، وذلك بعد تأهل 4 فرق لبطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بخلاف مشاركة النصر، في أبطال الأندية الخليجية، كما يزيد الضغط على «الروزنامة»، بسبب مشاركات منتخبنا الوطني، في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، فضلاً عن جدولة كأس الخليج التي تقام في الكويت من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.

ووفق المقترح الحالي، ينتظر أن ينتهي الدوري بـ «الجولة 26» المقرر لها 29 و30 مايو من العام المقبل، وفي حال تأجيل بعض المباريات لظروف خاصة، أو بسبب ضغوط «الروزنامة»، ربما تضطر رابطة المحترفين إلى ترحيلها، لتقام على هامش تجمع المنتخب، لخوض تصفيات المونديال، في أوائل يونيو من العام المقبل، كما حدث الموسم الماضي.

وإجمالاً يتوقف «دورينا» لما يقارب 106 أيام، على امتداد الموسم، بسبب ظروف تجمعات المنتخب في «أيام الفيفا» ومشاركاته في التصفيات، وتقارب المباريات الدولية لـ «الأبيض» مع جدول دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري الأبطال 2، وبطولة الأندية الخليجية الأبطال، والتي ستقام في نفس أيام دوري أبطال آسيا، والتي تحصل على حيز 3 أيام في كل أسبوع، وبواقع جولتين في شهر، وجولة واحدة في الشهر الذي يليه، ثم تعود مجدداً بجولتين في الشهر، ثم جولة مرة أخرى، وهكذا، وذلك حتى البطولة المجمعة في السعودية، من ربع النهائي إلى النهائي، والتي تقام بين أواخر أبريل، وأوائل مايو المقبلين، بينما تقام مواجهات «دوري الأبطال 2»، بنظام الذهاب والإياب، على مدار البطولة، باستثناء النهائي الذي سيكون من مباراة واحدة في مايو المقبل.

وبالنظر إلى الجدول المقترح للموسم الذي ينطلق اليوم، بالجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، يمكن أن نلحظ حجم الازدحام الشديد في مواعيد المسابقات والمباريات للأندية والمنتخب، ما يوجد توقفات لجولات الدوري، وصلت إلى 106، بعضها يتخلله جولات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما تضطر الرابطة لخوض «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» خلال أيام «الفيفا»، لاسيما الجولات الأولى منها، وربما حتى نصف النهائي، وذلك نظراً لوجود 3 مسابقات للمحترفين خلال الموسم، وهي «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«كأس السوبر»، بالإضافة إلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، بخلاف «كأس السوبر الإماراتي القطري» بين بطلي الدوري والكأس في البلدين.

فيما ينتظر أن يشهد الموسم الجاري أيضاً تأجيلاً لبعض مواجهات العين، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للقارات خلال ديسمبر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتباط «الزعيم»، بالمشاركة في بطولة مونديال الأندية، بشكلها الجديد في صيف 2025 بأميركا، والتي تقام في يونيو المقبل.

وينطلق الدوري بمواجهات الجولة الأولى اليوم وغداً، ثم تقام الجولة الثانية 29 و30 أغسطس، ويلتحق جميع اللاعبين بالمنتخب أول سبتمبر المقبل.

«السوبر» 13 ديسمبر ومقترحان لنهائي «الكأس»



تشهد «روزنامة» الموسم الجديد، مقترحاً بإقامة مباراة كأس السوبر 13 ديسمبر المقبل، بينما سيكون هناك مقترح لموعدين لنهائي «كأس صاحب السمو رئيس الجولة»، ونهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث اليوم الأول المقترح، هو 19 أبريل، والموعد الثاني 9 مايو، وذلك لأي من البطولتين، بحسب القرار الخاص بالاتحاد، والجهات المعنية بتنظيم نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي سيكون لها الأولية في تحديد الموعد، يليها «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».