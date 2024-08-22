مدرب ليفركوزن يرشح بايرن ميونيخ للقب «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



رشّح الإسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، بايرن ميونيخ لإحراز لقب «بالوندسليجا» هذا الموسم، على الرغم من مسيرة فريقه الرائعة التي توّجها بإحراز ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي من دون التعرّض لأي خسارة.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي عشية حلول فريقه ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني «بالنسبة إليّ، بايرن هو المرشح لإحراز اللقب، هذا واضح، وهدفنا هو البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى، هذا واقعي، نملك فريقاً جيداً».

وتُوّج ليفركوزن بلقب «البوندسليجا» للمرة الأولى في تاريخه، تاركا خلفه العملاق البافاري الذي خرج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 2011-2012، ومنهياً سيطرته المحلية التي دامت 11 عاماً.

وإضافة إلى تعيينه البلجيكي فنسان كومباني مدرباً، تعاقد بايرن مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه والبرتغالي جواو بالينيا القادمين من الدوري الإنجليزي، إضافة إلى الياباني هيروكي إيتو من شتوتجارت.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة محلية منذ مايو 2023.

كما بات أول فريق يحقق لقب الدوري من دون خسارة، مع إحرازه لقب الكأس وبلوغه نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وافتتح فريق ألونسو موسمه بإحراز لقب الكأس السوبر الألمانية نهاية الأسبوع الماضي، بتغلبه على شتوتجارت بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في نهاية الوقت الأصلي.

واعتبر ألونسو أن موسم التتويج باللقب وعدم الخسارة سوى مرة واحدة في 53 مباراة «أصبح من الماضي»، مضيفاً «الموسم الماضي كان جيداً حقاً، لكن نبدأ من الصفر مرة أخرى».

وتابع «نحتاج أن نكسب كل شيء مرة أخرى، نحتاج تحقيق النقاط ولذا نحتاج إلى تقديم مستويات جيدة».

وأردف «ندرك أن كل مباراة ستكون صعبة ، وهذا ما ستكون عليه الحال أمام جلادباخ».

وقال ألونسو إن جميع لاعبيه جاهزين لمواجهة الديربي أمام الجار مونشنجلادباخ باستثناء لاعب الوسط الأرجنتيني إسيكييل بالاسيوس لإصابة في ركبته.