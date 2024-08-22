«الإمبراطور» يبدأ حملة الدفاع عن اللقب من معقل «النمور»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق اليوم منافسات «النسخة 17»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تبدأ عجلة البطولة في الدوران بثلاث مواجهات، ضمن الجولة الأولي التي تختتم بأربع مواجهات غداً. وتنطلق صافرة البداية بمباراتين في السادسة مساء اليوم، حيث يستضيف الوحدة فريق عجمان، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، فيما يحل النصر ضيفاً على العروبة بملعب دبا.

ويبدأ الوصل حملة الدفاع عن اللقب من ملعب كلباء بمواجهة قوية أمام «النمور»، في ختام منافسات اليوم الأول، وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً.

وفي مباراة ضربة البداية الأولى، يخوض «العنابي» التحدي الأول في «أدنوك للمحترفين» أمام «البرتقالي»، ويتسلح «أصحاب السعادة» بحلته الجديدة، تحت قيادة النرويجي روني دايلا، فضلاً عن الصفقات التي أبرمها النادي، وآخرها الكاميروني الشاب ليونيل وامبا.

على الجهة الأخرى، يسعى «البركان» لمواصلة صحوته في السنوات الأخيرة، والتأكيد على أنه «الحصان الأسود» للبطولة، خاصة بعد عودة مدربه القديم الصربي جوران الذي يعد واحداً من المدربين الذين يعرفون التعامل مع قدرات لاعبي الفريق.

وفي المواجهة الثانية، يحاول العروبة «الوافد الجديد» للدوري أن يحقق المفاجأة الأولى، بالفوز على ضيفه النصر، فيما يسعى «العميد» لانطلاقة قوية «خارج الديار».

وفي لقاء السهرة، يبدأ «الإمبراطور» حملة الدفاع عن لقبه، من ملعب كلباء، متسلحاً بالرغبة في ظهور قوي، والتأكيد على أنه عازم على مواصلة صحوة الموسم الماضي، والمنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم منذ البداية.