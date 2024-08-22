سباق الـ 55 مليوناً تحدٍ بـ«كل القمصان» على ضفاف الـ 17

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق نسخة جديدة من دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم، وسط منافسة مثيرة مرتقبة على اللقب الـ 17 للمسابقة في عصر الاحتراف، بين الوصل حامل اللقب، وبقية الأندية التي استعدت بقوة لخوض سباق يتوقع أن يشهد صراعاً ساخناً على امتداد الموسم المزدحم، ويتوقع مراقبون أن يكون الصراع قوياً على الصدارة منذ البداية بين 7 أندية على الأقل، وهي الوصل حامل اللقب، إلى جانب العين بطل آسيا الذي يبحث عن العودة لمنصة التتويج بلقبه المفضل، وشباب الأهلي بطل النسخة قبل الأخيرة، إلى جانب الوحدة والجزيرة والنصر والشارقة.

ورغم ذلك لن يكون السباق سهلاً على أيّ من تلك الأسماء، والتي ربما تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل مشاركة 5 منها في بطولات خارجية، حيث سيلعب العين والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يلعب الشارقة وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2، ويشارك النصر في بطولة الأندية الخليجية الأبطال في نسختها الجديدة.

وتترقب الجماهير الصفقات الجديدة، وأهم العناصر التي دخلت لتدعميم صفوف أنديتها، في الميركاتو الصيفي الذي لا يزال ممتداً، ويتوقع أن يشهد المزيد من الانتقالات والتعاقدات، حيث تشهد النسخة الجديدة عدة تغييرات أبرزها، خفض قائمة الفريق الأول إلى 25 لاعباً، بواقع 15 لاعباً مواطناً، أو من مواليد الدولة، أو من فئة أبناء المواطنات، و10 لاعبين أجانب، بواقع 5 في فئة المقيمين مواليد 2004 وما بعدها «لمن يتم تسجيلهم لأول مرة في الدولة»، و5 لاعبين أجانب دون التقيد بالعمر أو الجنسية، كما تم السماح للأندية في الموسم الجاري بتقديم قائمة المباريات من 23 لاعباً، بينما يتم قيد الأجانب الـ 10 للمباراة ولا يشارك في الملعب سوى 7 أجانب فقط، حيث تمت زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أرض الملعب إلى 7 لاعبين بدلاً من 6، كما جرت العادة الموسم الماضي.

6 أبطال

على امتداد 16 نسخة من الدوري في عصر الاحتراف لم يتوج باللقب سوى 6 فرق فقط، والطريف أن اللقب كان يتداول بين 5 فرق فقط، خلال تلك الفترة، قبل أن ينضم الوصل حامل اللقب الذي يفوز به للمرة الأولى في عهد الاحتراف، لينضم إلى شباب الأهلي، العين، الوحدة، الجزيرة والشارقة.

55 مليون درهم

يشهد لقب النسخة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين الوصول لمكافأة مالية للبطل غير مسبوقة، حيث يتوقع أن تصل مكافأة اللقب إلى 55 مليون درهم، بعد النجاحات التسويقية التي حققتها رابطة المحترفين مؤخراً في الرعايات وحقوق البث لدورينا، وهي مكافأة تعد الأكبر في تاريخ الاحتراف والأكبر، مقارنة بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تعد أكبر بطولات آسيا، والتي يحصل بطلها على 44 مليوناً فقط.

7 أجانب

تشهد النسخة الحالية مشاركة 7 لاعبين أجانب في المباراة داخل الملعب، بينما سيتم تسجيل 10 أجانب في قائمة الفريق، ويحق اللعب لـ 7 لاعبين فقط داخل الملعب، بينما يبقى الـ 3 الآخرون على الدكة.

68

نقطة

تصدر الجزيرة قائمة الفرق الأكثر حصداً للنقاط في موسم واحد في مسيرة الاحتراف برصيد 68 نقطة، كأكبر عدد نقاط لفريق مُتوج باللقب، ثم الوصل 67 نقطة موسم (2023 - 2024)، شباب الأهلي 66 نقطة موسم (2015 - 2016)، العين 65 نقطة موسم (2021 - 2022)، شباب الأهلي 64 نقطة موسم (2013 - 2014)، العين 62 نقطة موسم (2012 - 2013).