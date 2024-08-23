أنس جابر تنسحب من «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



انسحبت التونسية أنس جابر، وصيفة بطلة عام 2022، من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس التي تنطلق الاثنين، على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك، وذلك بسبب الإصابة بحسب ما أعلن المنظمون.

وغابت المصنفة 17 عالمياً التي خسرت نهائي البطولة الأميركية عام 2022 أمام البولندية إيجا شفيونتيك، عن الألعاب الأولمبية في باريس، من أجل المحافظة على جاهزيتها البدنية، لاسيما أنها تعاني من إصابة في الكتف، ثم عادت وانسحبت أيضاً من دورة واشنطن الاستعدادية لفلاشينج ميدوز.

عادت للمشاركة في دورة تورونتو الألف نقطة، لكن مشوارها انتهى عند الدور الأول على يد اليابانية ناومي أوساكا، قبل أن تقرر بعدها عدم المشاركة في دورة سينسيناتي الألف نقطة.

وبعد قرار الانسحاب من فلاشينج ميدوز، حلت مكانها في القرعة الرئيسية البلجيكية إيليز مرتنز، فيما انتقل مكان الأخيرة للاعبة صاعدة من التصفيات.