النصر يبدأ بـ «عثرة»

الرياض (أ ف ب)



بدأ النصر مشواره نحو الفوز بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2019، بتعثر على أرضه أمام الرائد 1-1، في المرحلة الأولى من الموسم الجديد.

ويأتي هذا التعثر في بداية الدوري، بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أمام جاره اللدود الهلال بطل الدوري بنتيجة 1-4، في نهائي الكأس السوبر المحلية.

وكما حصل أمام الهلال، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السباق لوضع النصر في المقدمة أمام الرائد بهدف في الدقيقة 24، رافعاً رصيده إلى 50 هدفاً في الدوري السعودي، خلال 49 مباراة، لكن الضيف استفاد من ركلة جزاء، تسبب بها الإسباني أيميريك لابورت، وأدرك التعادل، بفضل المغربي محمد فوزير «49».

وتقدم الرائد عن طريق الجزائري أمير سعيود في الدقيقة 17، بعد هجمة مرتدة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يرد رونالدو بهدف السبق من كرة رأسية، بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها السنغالي ساديو ماني.

وبسط النصر بعدها سيطرته، لكن من دون تهديد فعلي للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الرائد، بعد عرقلة من لابورت على محمد فوزير.

ورفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه الإسباني، لكنه عاد ألغاها مكتفياً بالإنذار بعد الاحتكام إلى «الفار» الذي أكد صحة ركلة الجزاء، انبرى لها فوزير بنجاح على يسار الحارس البرازيلي بينتو «49».

واستقبل النصر الهدف الخامس في ثلاث مباريات لعبها هذا الموسم، بعدما تلقت شباكه أربعة أهداف ضد الهلال.

وعاند القائم البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 62، وحرم النصر من استعادة التقدم، بعدما صد رأسيته، ثم تألق حارس الرائد مشاري سنيور وتصدى لرأسية علي لاجامي «63».

وأعتقد رونالدو أنه أعاد النصر إلى المقدمة في الدقيقة 76، بعد تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على البرتغالي، وعاد سنيور للتألق مجدداً في الدقيقة 88 لصد كرة لابورت من داخل منطقة الجزاء.

وعاد الحكم المباراة إلى «الفار» في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، بعدما ارتطمت الكرة في يد مدافع الرائد، لكنه اعتبر أن ليس هناك ركلة جزاء، منهيا بعدها اللقاء.

وفاز التعاون على مضيفه الفيحاء بهدف سجله عبد الفتاح آدم بالرأس في الوقت القاتل «90+5»، بعد ركلة حرة لعبها فيصل فجر.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب التعاون إبراهيم الشعيل «78»، من دون أن يمنعه ذلك من الفوز الأول تحت قيادة المدرب الجديد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي خسر مباراته الأولى في نصف نهائي الكأس السوبر ضد النصر.

وشهدت المباراة مشاركة محترف أجنبي واحد فقط في صفوف الفيحاء، وهو المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا، لعدم اكتمال الأجانب في الفريق.

وانتهى لقاء الوحدة والرياض بتعادل مثيراً، 3-3 على ملعب الملك عبدالعزيز.

وجاءت ثلاثية الوحدة عن طريق الأسترالي كريج جودوين «40 و62 و90+4»، بينما سجل للرياض كل من الغاني برنارد مينساه «51»، والعراقي إبراهيم بايش «85»، والبرازيلي كريستيان كال «90+7»، وشهد اللقاء طرد حسين النويقي من الرياض «59».