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الرياضة

«فلاشينج ميدوز» تُنذر بـ «معارك شرسة»!

«فلاشينج ميدوز» تُنذر بـ «معارك شرسة»!
23 أغسطس 2024 09:47

نيويورك (أ ف ب) 

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أوقعت قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر، رفقة الإسباني كارلوس ألكاراز، والروسي دانييل مدفيديف في النصف الأعلى من جدول البطولة التي تنطلق الاثنين.
ويستهل سينر مشواره بمواجهة الأميركي ماكنزي دونالد.
ووقع حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً والحائز على ذهبية أولمبياد باريس، في النصف الثاني منه إلى جانب الألماني ألكسندر زفيريف.
ومن المحتمل أن يتواجه سينر وألكاراز في نصف النهائي، علماً أن اللاعبين كانا قد تواجها في ربع نهائي نسخة العام 2022، حين قدما ملحمة مثيرة وممتعة استغرقت أكثر من خمس ساعات، وانتهت في وقت متأخر من الليل بانتصار للإسباني الذي مضى قدما لتحقيق لقبه الأول في البطولة.
ويواجه سينر، قبل المواجهة المعادة المحتملة مع ألكاراز، إمكانية لقاء بطل نسخة 2021 ووصيف 2023 مدفيديف.
ولدى السيدات، وقعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً مع حاملة لقب النسخة الماضية الأميركية كوكو جوف في النصف عينه من الجدول.
في حين ستكون أقوى منافسة محتملة قد تواجهها المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شفيونتيك في نصف النهائي المصنفة الرابعة الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

 

التنس
أميركا
فلاشينج ميدوز
كارلوس ألكاراز
مدفيديف
ديوكوفيتش
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