السبت 24 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إصابة لاعب باضطراب في ضربات القلب بكأس ليبرتادوريس

إصابة لاعب باضطراب في ضربات القلب بكأس ليبرتادوريس
23 أغسطس 2024 10:27

 
ساو باولو (رويترز)

أخبار ذات صلة
«أزمة قلبية» تُوقف كرة القدم في أوروجواي
«الغيد» بطلة كأس الوثبة في «سان سباستيان»


سقط خوان أيسكيردو مدافع ناسيونال على أرض الملعب، ونُقل إلى المستشفى، بعدما تعرض لاضطراب في ضربات القلب في مواجهة ساو باولو البرازيلي في إياب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم.
وكان أيسكيردو قد نزل بديلاً في صفوف النادي القادم من أوروجواي بين شوطي المباراة، لكنه سقط مغشياً عليه في الدقيقة 84، دون احتكاك مع أي لاعب آخر.
وطلب لاعبا الفريقين المساعدة الطبية على الفور، ونُقل اللاعب البالغ 27 عاماً، مغشياً عليه، خارج الملعب على متن سيارة إسعاف وسط تحية من الجماهير.
وكتب ناسيونال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) «تعرض خوان ايسكيردو لاضطراب في ضربات القلب خلال مواجهة ساو باولو، يتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت آينشتاين، حالته مستقرة حاليا ولا يزال تحت الملاحظة».
واستؤنفت المباراة وفاز ساو بولو 2-صفر، ليتأهل لمواجهة برازيلية خالصة في دور الثمانية أمام بوتافوجو، مستفيداً من تعادله سلبياً في لقاء الذهاب.

كأس ليبرتادوريس
ساوباولو
إنترناسيونال
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
هطول أمطار
علوم الدار
تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة
23 أغسطس 2024
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
اليوم 11:22
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
الرياضة
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
اليوم 11:13
رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل
الرياضة
رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©