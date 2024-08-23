مدرب النصر: شاهدت أمراً غريباً!



الرياض (د ب أ)



وجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، انتقاداً ضمنياً لحكم مباراة فريقه أمام الرائد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسقط النصر في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه الرائد، بالمرحلة الافتتاحية لموسم 2024-2025 في البطولة، التي يسعى النصر للتتويج بها بعد غياب 5 مواسم.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن ما حدث من حكم المباراة لم يشاهده في الملاعب من قبل، مضيفاً: «ألعب كرة القدم منذ 11 عاماً، وتجولت في جميع القارات، لكن شاهدت أمراً غريباً، حكم تقنية «الفار» استدعى حكم اللقاء، من أجل ركلة جزاء، ولكنه لم يحتسبها».

واعتبر كاسترو أن النصر كان له هدف صحيح سجله نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتاً إلى أنه كانت هناك ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم، رغم استدعاء حكم «الفار» له. واعترف كاسترو بتأثير خسارة النصر 1-4 أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي على الجماهير سلبياً، لكنه أعرب عن ثقته في عودة الجماهير قريباً ومساندة الفريق.