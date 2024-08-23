الكبار يبحثون عن «العلامة الكاملة» في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



عقب انطلاقته الرائعة في بداية حملة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تُوج به في المواسم الأربعة الأخيرة، يستعد مانشستر سيتي لخوض مباراته الأولى في المسابقة هذا الموسم على ملعب (الاتحاد)، حينما يواجه ضيفه إيبسويتش تاون، السبت، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في البطولة هذا الموسم، بفوز ثمين ومستحق 2-صفر على مضيفه تشيلسي، ليكتسب قوة دفع رائعة في المسابقة، التي توج بها 10 مرات.

وشهدت مواجهة تشيلسي وصول النجم النرويجي الدولي إرلينج هالاند لمباراته الـ100 مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات، حيث احتفل به على أحسن وجه، عقب تسجيله أول أهداف الفريق السماوي في الدوري هذا الموسم، قبل أن يضيف زميله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني.

ووصل هالاند إلى 91 هدفاً في جميع البطولات مع مانشستر سيتي، الذي انضم لصفوفه مطلع موسم 2022-2023 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتطمح جماهير مانشستر سيتي إلى تقديم هالاند المزيد للفريق في مبارياته المقبلة، ولاسيما بعد الإشادة التي حصل عليها من الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، الذي وضعه في مصاف أساطير كرة القدم الحاليين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال جوارديولا في تصريحات إعلامية، بعد مواجهة تشيلسي على ملعب (ستامفورد بريدج) «هالاند يمتلك أرقاماً لميسي ورونالدو، اللذين فرضا هيمنتهما على كرة القدم طوال 15 عاماً».

أضاف جوارديولا، «من حيث الأرقام، فإن هالاند وصل بالفعل لهذا المستوى، تسجيل 91 هدفاً في 100 مباراة أمر لا يمكن تصديقه في إنجلترا، إنه يشعر بأنه على ما يرام، وكان الهدف الذي أحرزه في مرمى تشيلسي رائعاً».

في المقابل، يخوض إيبسويتش تاون، العائد مجدداً للبطولة بعد غياب دام 22 عاماً، ثاني لقاءاته هذا الموسم أمام أحد القوى الكبرى، عقب خسارته صفر-2 أمام ضيفه ليفربول في المرحلة الافتتاحية.

ويسعى إيبسويتش لمداواة جراحه، والخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام الفريق الفائز باللقب 6 مرات خلال المواسم السبعة الأخيرة بالبطولة. ويعول الإيرلندي كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش، على القوة البدنية لفريقه، التي يرى أنها تسببت في مشاكل لليفربول، حيث قال عقب اللقاء الافتتاحي لفربقه في البطولة «كان ضغطنا جيداً في جميع الجوانب تقريباً، استعدنا الكثير من الكرات العالية، تحلينا بالشراسة في الالتحامات على الكرة، وتسببنا في مشاكل لليفربول بالقوة البدنية التي لدينا».

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو 2001، حينما فاز إيبسويتش 2-1 في ملعبه على مانشستر سيتي.

من جانبه، يخوض أرسنال مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه أستون فيلا، السبت أيضاً، حيث يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزهما في المرحلة الأولى للبطولة.

وتغلب أرسنال، الحائز الوصافة في آخر موسمين بالبطولة، 2 - صفر على ضيفه وولفرهامبتون، فيما انتصر أستون فيلا، الذي نال المركز الرابع في الموسم الماضي، 2-1 على مضيفه ويستهام يونايتد.

ويرغب أرسنال في التخلص من لعنة أستون فيلا، الذي تغلب عليه في مباراتي الفريقين بالمسابقة الموسم الماضي، وكان سبباً في فقدان فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حظوظه في التتويج باللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 -.

2004 ويبحث الفريق الملقب بـ (المدفعجية) عن انتصاره الأول على أستون فيلا منذ فبراير 2023، حينما تغلب عليه 4-2 ببطولة الدوري على ملعب (فيلا بارك)، الذي يستضيف المواجهة المقبلة بينهما.

ورغم الفوز على وولفرهامبتون، طلب أرتيتا من لاعبيه التحسن في الفترة المقبلة، حيث صرح بعد المباراة «لقد خضنا فترة تحضيرية جيدة حقاً، هناك أمور ينبغي تطويرها بالتأكيد، ولكن بشكل عام أنا سعيد للغاية حقاً».

وكان فوز أستون فيلا على وستهام في معقله، هو الأول له على منافسه في معقله بالعاصمة البريطانية لندن منذ أبريل 2011، وهو ما دفع الإسباني أوناي إيمري، مدرب الفريق، لتهنئة لاعبيه بالانتصار الثمين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد في المستقبل، والتركيز على المواجهة القادمة أمام أرسنال.

وقال إيمري للموقع الألكتروني الرسمي لناديه «الأداء الذي قدمه اللاعبون والالتزام والتركيز طوال الـ 90 دقيقة كان رائعاً، إنني سعيد لأننا بدأنا المباراة الأولى بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن التركيز الآن على المباراة التالية ضد أرسنال». ويلعب ليفربول، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، مواجهة محفوفة بالمخاطر، الأحد، أمام ضيفه برينتفورد، لكن الفريق الأحمر سيكون مدعوماً بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث.

ونصب النجم الدولي المصري محمد صلاح نفسه بطلاً للقاء الفريق الافتتاحي في البطولة أمام إيبسويتش تاون، بعدما صنع الهدف الأول الذي أحرزه زميله البرتغالي ديوجو جوتا، قبل أن يضيف الهدف الثاني، ليبرهن عن قدومه بقوة لقيادة الفريق الأحمر للمنافسة على اللقب الذي فقده في المواسم الأربعة الأخيرة.

وجاء هدف صلاح في إيبسويتش ليجعله اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباريات الدوري الإنجليزي الافتتاحية في تاريخ البطولة برصيد 9 أهداف في 8 مباريات، لكن (الفرعون المصري)، الذي يقضي موسمه الثامن بقميص ليفربول، يبحث عن المزيد من الأرقام القياسية.

ويستعد صلاح لخوض مباراته السادسة ضد برينتفورد، بعدما أحرز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال لقاءاته الخمسة الماضية أمام الفريق الملقب بـ(النحل) في المسابقة.

كما يطمع (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، إلى مواصلة هوايته في هز شباك برينتفورد للمباراة الرابعة على التوالي، والاقتراب أكثر من اللاعب المعتزل جيرمان ديفو في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة العريقة.

وأحرز صلاح 158 هدفاً في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليكون في المركز العاشر بالقائمة، بفارق 4 أهداف فقط عن ديفو، الذي يحتل المركز التاسع حالياً.

ويدخل برينتفورد اللقاء منتشياً بفوزه 2-1 على كريستال بالاس، في المرحلة الأولى، حيث يحلم بتحقيق فوزه الثاني في تاريخ لقاءاته مع ليفربول، بعدما سبق أن تغلب عليه 3-1 في يناير 2023 وتفتتح مباريات المرحلة، السبت بمواجهة صعبة لمانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 20 لقباً، مع مضيفه برايتون.

وحقق يونايتد فوزاً صعبا 1 - صفر على ضيفه فولهام في اللحظات الأخيرة بالمباراة الافتتاحية للبطولة هذا الموسم، حيث يأمل مدربه الهولندي إريك تين هاج في البناء على هذا الانتصار خلال لقاءات الفريق المقبلة.

ويرغب مانشستر يونايتد في محو الصورة الباهتة التي بدا عليها في الموسم الماضي، الذي شهد حصوله على المركز الثامن في ترتيب الدوري الممتاز، ليغيب عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويسعى يونايتد للحفاظ على العلامة الكاملة قبل مواجهته المرتقبة ضد غريمه اللدود ليفربول في المرحلة المقبلة للبطولة على ملعب (أولد ترافورد) في الأول من سبتمبر القادم.

كما يأمل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) لتكرار فوزه على برايتون، الذي حققه في الموسم الماضي بالمسابقة، حينما تغلب عليه 2 - صفر قبل 3 أشهر تقريبا في آخر لقاء أقيم بينهما بملعب (فالمر)، الذي تجرى عليه مباراتهما القادمة.

ولن يكون برايتون لقمة سائغة لمانشستر يونايتد، لاسيما بعد فوزه المستحق 3 - صفر على مضيفه إيفرتون، ليحقق أكبر انتصار في المرحلة الافتتاحية للبطولة.

وتشهد المرحلة الثانية عدة لقاءات مهمة أخرى، حيث يلتقي فولهام مع ضيفه ليستر سيتي، وساوثهامبتون مع نوتنجهام فورست، وتوتنهام مع إيفرتون، وكريستال بالاس مع وستهام يونايتد.

كما يلتقي وولفرهامبتون مع ضيفه تشيلسي الأحد، الذي يشهد أيضاً مواجهة أخرى بين بورنموث ونيوكاسل يونايتد.