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الرياضة

محمد بن سليم يلتقي رئيسة بيرو

محمد بن سليم يلتقي رئيسة بيرو
23 أغسطس 2024 12:04

 
ليما (الاتحاد)

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حضر محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، المؤتمر الأميركي في ليما عاصمة بيرو، والذي جمع ممثلي أندية النقل ورياضة السيارات من أنحاء أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.
وخلال المؤتمر، التقى محمد بن سليم مع دينا بولوارتي رئيسة بيرو، وأيضاً راؤول بيريز رييس، وزير النقل والاتصالات في بيرو.
وجرى، خلال اجتماعات رئيس الاتحاد الدولي للسيارات مع ممثلي حكومة بيرو، مناقشة مواضيع السلامة على الطرق، الاستدامة، وتطوير رياضة السيارات في المنطقة، كما تعهد رئيس الاتحاد الدولي، بالتعاون في المبادرات الرامية إلى الحد من الوفيات على الطرق.
وقال محمد بن سليم: «إن السلامة على الطرق والنقل المستدام هما محور اهتمام الاتحاد الدولي للسيارات، باعتباره الجهة الرسمية للنقل والرياضة، وسررت بالمشاركة في الحوار مع بولوارتي ووزارة النقل للبحث عن طرق لإيجاد نقل أكثر أماناً وصديقاً للبيئة للجميع في المنطقة».
وجاء تنظيم المؤتمر الأميركي من نادي تورينج إي أوتوموبيل في بيرو، بقيادة الرئيس إيفان ديبوس، الذي كان يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه.
وقال ابن سليم: «يسعدنا الانضمام إلى أنديتنا الأعضاء في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي لحضور مؤتمر أميركا في ليما، بيرو، ويتمتع الاتحاد الدولي للسيارات بحضور فعّال في هذه المنطقة، وتلعب الأندية دوراً رئيسياً في التطوير المستمر لتحقيق النمو ورفد شبكتنا بالمزيد من النجاحات، وتمثل الاجتماعات فرصة للقاء ومناقشة الفرص الممكنة، بهدف بناء مستقبل مشرق لقطاعنا».
وتضمن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام اجتماعات وورش عمل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعلم والتطوير، وتنمية رياضة السيارات، والشراكات التجارية الاستراتيجية، ورفع القيمة الفعلية للأندية. 

أميركا
الاتحاد الدولي للسيارات
الإمارات
محمد بن سليم
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