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الرياضة

لانا مدرباً لمنتخب سوريا

لانا مدرباً لمنتخب سوريا
23 أغسطس 2024 12:20

 
دمشق (أ ف ب)

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تعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم، مع المدرب الإسباني خوسيه لانا لقيادة المنتخب الأول، خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر، وفقاً لما ذكره في بيان مقتضب على فيسبوك.
وكان لانا (49 عاماً) قاد منتخب إسبانياً أخيراً للفوز ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً، وسبق له تدريب منتخبي إسبانيا لما دون 15 و17 عاماً.
وكان سلفه كوبر تقدم باستقالته من تدريب «نسور قاسيون»، بعد فشل التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 عقب الخسارة أمام اليابان 0-5 في الجولة الأخيرة.
وبخسارتها في اليابان بخماسية، فشلت سوريا في اللحاق بمضيفتها إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 وحسم بطاقتها في الوقت عينه إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أزاحتها كوريا الشمالية عن وصافة المجموعة الثانية بفوزها على ميانمار 4-1.

 

سوريا
هيكتور كوبر
تصفيات كأس العالم
اليابان
إسبانيا
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