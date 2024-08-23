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الرياضة

«دبي للقفز بالمظلات» تنطلق 28 نوفمبر

«دبي للقفز بالمظلات» تنطلق 28 نوفمبر
23 أغسطس 2024 12:36

 
دبي (الاتحاد)

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تُقام بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، من 28 نوفمبر، إلى 4 ديسمبر المقبل، بنادي سكاي دايف دبي، في منطقة الميناء السياحي.
وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبإشراف من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، مشاركة كوكبة من أقوى منتخبات العالم التي تحرص على الظهور في الحدث سنوياً، باعتباره من أولويات أجندة الاتحاد الدولي، ومن أبرز الأحداث العالمية.
وتستهل اللجنة المنظمة للحدث العالمي تحضيراتها باجتماع، يترأسه نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الرياضات الجوية، في الحادية عشرة صباح السبت.

الإمارات
دبي
القفز بالمظلات
سكاي دايف
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