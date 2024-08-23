صراع إنجليزي على «قلب» برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواجه برشلونة تحديات كبيرة، فيما يتعلق بضبط «سقف» رواتب لاعبيه، ما يستلزم ضرورة بيع عدد من اللاعبين، لكي يحل محلهم آخرون.

وأصبح الكتالوني بحاجة عاجلة إلى التعاقد مع لاعبين على الأقل، أحدهما في الخط الهجومي، والآخر في قلب الدفاع، ولتحقيق ذلك لابد من التخلص أولاً من بعض لاعبيه، من أجل تحقيق التوازن في «سقف» الرواتب.

وكشفت صحيفة سبورت، عن أنه من بين اللاعبين الذين لم يعودوا مرغوبين عند الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك، إنسو فاتي، هذا فيما يتعلق بالجانب الهجومي، أما بالنسبة لقلوب الدفاع، يتردد اسمان بقوة الأول هو الدنماركي كريستينسن، والإسباني إيريك جارسيا، ويسعى النادي إلى التخلص من أحدهما قبل غلق سوق الانتقالات بنهاية هذا الشهر.

وقالت الصحيفة: إن القرار النهائي بشأن قلب الدفاع المقرر رحيله يتوقف على العروض التي يتلقاها برشلونة، والجدوى الاقتصادية المحتملة، والإيرادات والعوائد التي تنجم عن عملية البيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستينسن يُعتبر ورقة رابحة أكثر قيمة من جارسيا في سوق الانتقالات، ويبدو أن الكتالوني على استعداد لبيعه مقابل 25 مليون يورو «21 مليون جنيه إسترليني».

وبمجرد أن عرف مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان بهذا الرقم، أبدى كل منهما اهتمامه الشديد واستعداده للحصول على خدمات النجم الدنماركي لاعب مانشستر سيتي الأسبق، إذ كان متاحاً بالفعل.

ويبدو أن «الشياطين الحمر» و«السبيرز» في طريقهما إلى دخول صراع و«مزايدة» على ضم اللاعب الذي يجيد في أكثر من مركز في الدفاع والوسط.

وقالت الصحيفة إن وكيل كريستينسن - وهو في الوقت نفسه وكيل الألماني إلكاي جوندوجان- يعرف جيداً آليات السوق في الدوري الإنجليزي«البريميرليج»، وسبق له أن تلقى عروضاً من أندية إنجليزية عديدة، بشأن لاعبه، مشيرة إلى أن كريستينسن كان مرتبطاً بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد، ولكن قيود «اللعب المالي النظيف» بالنسبة لـ«المجابيس»، حالت دون ذلك، وحدت من قدرته على تقديم عرض جدي.