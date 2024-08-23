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الرياضة

شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة الطائرة

شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة الطائرة
23 أغسطس 2024 14:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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توجت شرطة أبوظبي فريق إدارة المهام الخاصة «العين» رجال، بالمركز الأول في بطولتي كرة الطائرة، ضمن بطولة درع مدير قطاع المهام الخاصة، والتي شارك فيها 82 منتسباً، بين 7 إدارات شرطية مختلفة.
وحصل فريق إدارة الأسلحة والمتفجرات، على المركز الثاني، في بطولة الرجال، وحاز فريق مديرية ق7 المركز الثالث.
وهنأ العقيد محمد أحمد الزعابي، نائب مدير إدارة تأمين المنشآت، رئيس اللجنة الرياضية لقطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي، الفرق الفائزة بالبطولة، وأشاد بالمستوى المتميز للاعبين واللاعبات، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي استطاعت أن تنافس وبتميز، في مختلف الأنشطة الرياضية، بما يعزز جهودها في تحقيق التميز الرياضي دائماً، سواء في المشاركات المحلية، أو الدولية، متمنياً لهم تحقيق مزيد من الإنجازات خلال البطولات المقبلة.

 

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