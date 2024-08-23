«تحدي النخبة» في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لـ «سلة السيدات»

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات «النسخة الأولى»، من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، بمشاركة 4 فرق خليجية، في المقر الجديد لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، والذي شهد أيضاً مراسم حفل الافتتاح الذي تضمن فقرات متنوعة تبرز اللحمة الخليجية، والاحتفاء بجهود دعم رياضة المرأة برؤية إماراتية طموحة، وشهد افتتاح البطولة، حضور أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، طلال الهاشمي، وشمسة الهنائي، إلى جانب رؤساء اتحادات الدول العربية المشاركة، وجمع كبير من المسؤولين، ووسائل الإعلام المحلية والعربية.

وحقق قرين الكويتي الفوز على الغرافة القطري 72-51، فيما فاز صلالة العُماني على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة 38-22.

ويلتقي يوم السبت صلالة مع القرين في الساعة الخامسة مساءً، والغرافة مع الأكاديمية في الساعة السابعة مساءً، وفي ضوء ترتيب الفرق، يتواجه في الدور نصف النهائي يوم الأحد، صاحب المركز الأول مع الرابع، وصاحب المركز الثاني مع الثالث، على أن تجمع المباراة النهائية يوم الاثنين الفريقين الفائزين من الدور نصف النهائي.

وبمناسبة افتتاح البطولة، قال عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «سعداء للغاية بهذه الانطلاقة القوية من الفرق المشاركة في المباريات الافتتاحية، ولا يزال سقف الطموحات عالياً لفريق الأكاديمية الذي تُوج بلقب الدوري الإماراتي، ويقدم أداءً طيباً على الصعيد الخارجي أيضاً، بهدف تشريف الإمارات، وإبراز الصورة الناصعة لرياضة المرأة، بما يترجم الدعم اللامحدود الذي تحظى الفتاة الإماراتية من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة التي نلمسها على أرض الواقع، مع احتضان هذا الصرح الرياضي الأحدث من نوعه للسيدات في الدولة، لهذا الحدث المتميز على الصعيد الخليجي».

وأضاف: «عازمون على تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة، وهدفنا هو الاستمرار في المنافسة بقوة، ولعل المستويات التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في الجولة الافتتاحية تجعلنا نترقب منافسة حافلة بالندية والمستويات العالية، كما نجدد الدعوة للجماهير بالحضور وعيش أجواء الحدث على المدرجات».

وقالت مشاعل المرزوقي، لاعبة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة: «فخورة جداً بأن تستضيف الإمارات مثل هذه البطولة الخليجية الكبيرة في النسخة الأولى، ولا شك أن المنافسات قوية جداً، وكل فريق يقدم أقصى ما لديه، ونحن عازمات على بذل كل جهدنا، والعمل بروح الفريق، ونؤمن بقدراتنا، ونتطلع إلى تقديم أداء متميز في المباريات».