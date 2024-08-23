لقمان يتمرد على إتالانتا وأرسنال وسان جيرمان ينتظران!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل النيجيري أديمولا لقمان «26عاماً» تمرده على الإيطالي أتالانتا، لرغبته في الرحيل هذا الصيف، في الوقت الذي يواجه فيه معارضة ورفضاً شديدين من جانب إدارة النادي.

وكان لقمان أحد أهم نجوم المدير الفني جاسبيريني، في مغامرة الفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، كما نال شرف تسجيل 3 أهداف «هاتريك» في السوبر الأوروبي أمام باير ليفركوزين الألماني.

وها هو يريد أن يترك الفريق ويرحل، لدرجة أنه حاول «لي ذراع» النادي برفضه الاشتراك في الحصص التدريبية.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس ألمانيا النقاب عن أن لقمان عقد اتفاقاً «شفوياً» مع باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، وفتح «الباريسي» قناة اتصال مع أتالانتا ولكن المفاوضات متوقفة تماماً في الوقت الحالي.

وفي المقابل، ذكرت مصادر صحفية إنجليزية، أن أرسنال ومديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا مهتمان بالحصول على خدمات لقمان، من أجل تدعيم خط هجوم «المدفعجية».

وقالت المصادر نفسها إن أرسنال يتابع عن قرب تطورات موقف اللاعب مع سان جيرمان، وسيكون على استعداد للقفز على الصفقة، في حالة فشل مفاوضات سان جيرمان وأتالانتا، وترتيباً على ذلك يتعين على «الباريسي» أن يسارع بالتوصل إلى اتفاق قبل غلق سوق الانتقالات مساء 30 أغسطس الجاري.

وقال لوكا بيركاسي رئيس أتلانتا مؤخراً: دعونا ننتظر ما سيحدث خلال الأيام القادمة، نحن هادئون فيما يتعلق بلاعبنا لقمان، وقلت إننا لن نتخلى بسهولة عن نجومنا المهمين الذين نحتاجهم بشدة هذا الموسم.

وأضاف: نتعجل غلق سوق الانتقالات حتى تهدأ الأمور، ولكننا على أي حال لن نسمح للاعبينا الأكفاء بعدم احترام التزاماتهم معنا، لأنهم مرتبطون بعقود رسمية.

بدأ أديمولا لقمان، المولود في 20 أكتوبر1997، مسيرته الاحترافية في تشارلتون أتليتك 2015-2017، ثم انتقل إلى إيفرتون حتى 2019، خرج خلالها إعارة إلى لايبزج، ثم انتقال نهائي حتى 2022، ولكن لايبزج أعاره مرتين لفولهام وليستر سيتي، ثم استقر به المقام في أتالانتا 2022.

وتألق لقمان في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2023-2024، أمام باير ليفركوزن الألماني، وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» وحصل على لقب رجل المباراة.

مثّل لقمان منتخبات الشباب الإنجليزية تحت 19 و20 و21 سنة، ولكنه اختار اللعب لمنتخب نيجيريا مسقط رأس والده، في 2022، وشارك مع «النسور الخضر» في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.