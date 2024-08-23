الإصابة تُبعد بيلينجهام شهراً عن «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



انضم الإنجليزي جود بيلينجهام «21 عاماً» متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، إلى زميليه الفرنسي إدواردو كامافينجا، والنمساوي ديفيد ألابا، في عيادة النادي، بعد إصابته في ساقه اليمنى، إثناء تدريبات الفريق صباح الجمعة، ويغيب بيلينجهام عن «المستطيل الأخضر» لمدة لا تقل عن شهر.

وتُعتبر هذه الإصابة «ضربة قاصمة» للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الذي يعتمد على جهود بيلينجهام صانع لعب، خلف ثلاثي الهجوم كيليان مبابي، وفينسيوس جونيور، ورودريجو جوس.

وأوضح النادي في بيان أنه بعد إجراء الفحوص الأولية على اللاعب، ثبتت إصابته بتمزق في عضلات الساق اليمنى، قبل مباراة الريال أمام بلد الوليد «الأحد»، في الجولة الثانية للدوري الإسباني «الليجا» على ملعب «السانتياجو برنابيو».

ويمثل بيلينجهام القادم من بروسيا دورتموند في صيف 2023، قوة كبيرة في خطط وتكتيكات أنشيلوتي، وورقة رابحة لا يستهان بها في التشكيلة الأساسية للريال.

ولعب بيلينجهام 42 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي وسجل 23 هدفاً وصنع 13هدفاً.

وكان «الريال» حُرم من جهود متوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينجا، بعد إصابته في ركبته، خلال مباراة الجولة الأولى للدوري أمام ريال مايوركا، على إثر اصطدامه بزميله ومواطنه أوريليان تشواميني خلال التدريبات.

كما لا يزال قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا في مرحلة التأهيل، من إصابته بالرباط الصليبي التي تعرض لها في ديسمبر الماضي، والتي لم يلعب بسببها أي مباراة من وقتها.

ومن جهة أخرى، لن يشارك الظهير الأيسرالفرنسي فيرلان ميندي في مباراة بلد الوليد، بسبب تعرضه للإيقاف، بعد أن حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة مايوركا في الجولة الأولى للدوري.