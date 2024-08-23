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الرياضة

دبا الحصن .. «الوافد 22»

دبا الحصن .. «الوافد 22»
23 أغسطس 2024 17:12

سلطان آل علي (دبي)

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ينطلق «دوري أدنوك للمحترفين»، في نسخته الـ17، منذ بداية عصر الاحتراف موسم 2008-2009، وشهد مشاركة العديد من الأندية، سواء الأعمدة الثابتة، أو المتغيرين بين موسم وآخر، حتى بلغ عدد الأندية المشاركة تاريخياً 22 فريقاً.
ويأتي دبا الحصن بصعوده للموسم الجديد من الدرجة الأولى، ليكون الرقم 22 في السجل التاريخي للمشاركين بعصر الاحتراف.
ولا تعد المشاركة الأولى تاريخياً للحصن، حيث يملك الفريق ظهوراً واحداً فقط بتاريخ الدوري في موسم 2005-2006، حينها احتل المركز الأخير بـ8 نقاط، خلال 22 جولة، نتيجة فوز وحيد على الشعب، و5 تعادلات، و16 خسارة.
ويعود دبا الحصن في موسم 2024-2025، بعد غياب 18 موسماً، وهي ثاني أطول مدة بين مشاركتين في تاريخ الدوري الإماراتي، ويبقى العروبة صاحب المدة الأطول للغياب بـ28 موسماً بين 1992-1993 و2021-2022.
وشهدت المواسم الأخيرة، استمرار صعود أندية جديدة للدوري، وهناك دبا الحصن في الموسم الحالي، وقبله البطائح في موسم 2022-2023، وقبله العروبة في موسم 2021-2022.
ولعل أحد أهم الأسباب في ذلك، هو ابتعاد أندية مثل الظفرة الذي لم يستطع العودة بعد هبوطه، بجانب القطبين الفجيرة ودبا الفجيرة عن التأهل والصعود.

الإمارات
دبا الحصن
الظفرة
دبا الفجيرة
الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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