«الأبيض» يستقر على 20 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»

معتز الشامي (أبوظبي)



انطلق «دوري أدنوك للمحترفين»، بالجولة الأولى، لتبدأ رحلة إعداد الدوليين للتجمع المرتقب الذي يدخله «الأبيض» 30 أغسطس الجاري، استعداداً لمواجهتي مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، أمام قطر في الدوحة، وإيران في العين 5 و10 سبتمبر المقبل، على الترتيب.

وتكتسب مباراتا جولة الافتتاح لمشوار التصفيات أهمية كبيرة لمنتخبنا، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في حصد النقاط، منذ بداية مسار التصفيات، بما يعزز من حظوظ «الأبيض» في المنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة مباشرة إلى كأس العالم.

وعقد الجهاز الفني لمنتخبنا اجتماعاً قبل انطلاق الموسم بالجولة الأولى من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لرصد نتائج متابعات إعداد الدوليين في معسكرات أنديتهم، ومخرجات التواصل بين الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو، وباقي مدربي أنديتنا المحترفة.

وتعد الجولتان الأولى والثانية من «دوري أدنوك للمحترفين، بمثابة الفرصة الحقيقية، لزيادة احتكاك الدوليين، وتجهيزهم للوصول إلى «الفورمة» المطلوبة، قبل الدخول في التجمع المرتقب للتحضير لمباراتي قطر وإيران.

وتشير المصادر إلى أن الجهاز الفني للمنتخب استقر على 20 لاعباً يمثلون «العمود الفقري» لتشكيلة المنتخب، في أغلب التجمعات التي تولى خلالها بينتو المسؤولية، وهم الأسماء الذين أصبحوا ينخرطون في المعسكرات، وينفذوا التعليمات الفنية، ووصلوا إلى مرحلة متطورة في مسيرة المرحلة الثانية للتصفيات التي انتهت في يونيو الماضي.

وتضم المجموعة خالد عيسى، خالد توحيد، علي صالح، علي سالمين، فابيو ليما، كايو كانيدو، خالد الهاشمي، يحيى نادر، بندر الأحبابي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبدالله إدريس، سلطان عادل، طحنون الزعابي، محمد عباس، بدر ناصر، عبد الله حارب، ويحيى الغساني.

ويتوقع أن يضاف إليهم أفضل 8 أو 9 عناصر يستطيعون لفت أنظار الجهاز الفني خلال الجولتين الأولى والثانية للدوري، مع احتمال استبعاد لاعب أو أكثر، من الأسماء العشرين الذين تم الاستقرار عليهم، بناء على مردودهم المحلي، ومدى جاهزيتهم فنياً وبدنياً لأول تجمع.

وأشارت المصادر إلى أن التجمع المقبل يشهد ضم عدد من الوجوه جديدة، وبعض الأسماء الذين لم يسبق استدعاؤهم، بعدما بات ينطبق عليهم شروط الالتحاق بالتجمع واللعب للمنتخب، فضلاً عن بعض اللاعبين الذين غابوا لأسباب مختلفة، وأبرزها عدم جاهزيتها بداعي الإصابة في تجمعات سابقة.

وكشفت المصادر عن وجود قائمة موسعة تضم 45 لاعباً، يشكلون قوام العناصر المتميزين في سن المنتخبين الأولمبي والأول، والتي يخضعهم الجهاز الفني للمتابعة عن قرب، في ظل مرور «الأبيض» بفترة إحلال وتجديد، وزيادة قاعدة الاختيارات أمام بينتو، نظراً لطول مشوار التصفيات الذي يستمر على امتداد الموسم الجديد حتى مطلع يونيو المقبل.