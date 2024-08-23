«الرماية» ينضم إلى بعثة «البارالمبية» في «باريس 2024»

باريس (الاتحاد)



انضم منتخب الرماية إلى بعثة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية السابعة عشرة «باريس 2024»، استعداداً لخوض المنافسات من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات، هي الرماية، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، من بين 4400 لاعب ولاعبة يتنافسون في 23 لعبة، تقام في 18 منشأة معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويضم منتخب الرماية 5 لاعبين ولاعبات، هم عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري، تحت قيادة الجهاز الفني المكون من محمد حسين وأحمد عبدالله.

ويستهل الرماية تدريباته السبت، على مضمار مركز الرماية بمدينة شاتورو، عاصمة إقليم إندر في وسط فرنسا، وتبعد عن باريس حوالي 280 كيلومتراً.

وتستمر تدريبات الرماية إلى 31 أغسطس، موعد انطلاق أولى المنافسات في الدورة، وتتضمن خوض تصفيات ونهائي مسابقة 10 متر بندقية هوائي وقوف.

وأكد محمد حسين مدرب منتخب الرماية، اكتمال التجهيزات لخوض دورة الألعاب البارالمبية في باريس، وجميع اللاعبين يحذوهم الطموح لحصد الإنجازات.

وقال: «جميع لاعبي المنتخب المشاركين لديهم من القدرات التي تؤهلهم للمنافسة على الإنجازات، وإذا نجح كل منهم في تقديم أفضل ما لديه تكون النتائج إيجابية.

ويقود منتخب الرماية، النجم عبدالله سلطان العرياني، في مشاركته الخامسة بالألعاب البارالمبية، بعدما شارك في 4 دورات سابقة بداية من «بكين 2008»، ومروراً بـ «لندن 2012»، و«ريو دي جانيرو 2016»، و«طوكيو 2020».

وحقق العرياني خلال مشاركاته السابقة 5 ميداليات، في 3 دورات، استهلها بالفوز بذهبية في« لندن 2012»، قبل أن يحرز 3 ميداليات فضية في «ريو دي جانيرو 2016»، ثم الفوز بذهبية جديدة في «طوكيو 2020»، ويحذوه الأمل في الحفاظ على سجل الإنجازات بباريس 2024.

وأكد العرياني جاهزيته لخوض منافسات الدورة، بعد برنامج الإعداد القوي المستمر على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت خوض العديد من البطولات والمعسكرات، كما تم تجهيز المعدات والأسلحة والذخيرة، بما يضمن توفير كل سبل نجاح هذه المرحلة.

وقال: «كثفنا المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل 4 شهور من خوض منافسات «باريس 2024»، والمنتخب مستعد ولديه طموح كبير في حصد نتائج متميزة والحفاظ على سجل الإنجازات التي تحققت سابقاً».

وأوضح أن المنافسين على المراكز الأولى في هذه البطولات الكبرى معروفين على مستوى العالم، وهو ما يزيد من متعة الرماية «الصعبة» سعياً للمزيد من الدقة والتركيز للوصول إلى النتائج المطلوبة.