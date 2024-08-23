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الرياضة

مدافع لانس يقترب من «الذئاب»

مدافع لانس يقترب من «الذئاب»
23 أغسطس 2024 17:47

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تتقدم المفاوضات بين روما الإيطالي، ولانس الفرنسي، بشأن انتقال المدافع الدولي النمساوي كيفين دانسو «25 عاماً» إلى «الذئاب»، بتوصية من فلوران جيسولفي المدير الرياضي للنادي الإيطالي، والذي يعرف اللاعب جيداً، منذ مروره على لانس، خلال الفترة من 2019 إلى 2022.
وذكرت مصادر صحفية إيطالية وفرنسية، يبدو أن اللاعب وروما توصلا إلى أرضية اتفاق على مستوى المطالب الشخصية، بينما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة، ويتردد أن ثمة اتفاقاً تم بين الطرفين، ويدور حول 23 مليون يورو، يحصل عليها «الذئاب»، مقابل الحصول على خدمات دانسو.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أحد الأندية الألمانية رفضت ذكره بالاسم، أبدى رغبته في ضم اللاعب، بينما تراجع أتالانتا الذي كان مهتماً به في البداية، عن إتمام الصفقة.
وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن كيفين دانسو يرغب في الرحيل عن لنس، بعد عامين من وصوله، قادماً من أوجسبورج، مقابل 5.5 مليون يورو، رغم أن عقده ينتهي في 2027.
ولعب كيفين دانسو، المولود في 10سبتمبر1998، 116 مباراة مع لانس وكان أساسياً في مباراة ذهاب فريقه أمام باناثيناكوس اليوناني في ملحق دوري المؤتمر الأوروبي، والتي انتهت بفوز لانس 2-1.
بدأ دانسو مسيرته الاحترافية في أوجسبورج 2016 وحتى 2018، ولكن تمت إعارته مرتين، الأولى لساوثهامبتون الإنجليزي موسم 2019-2020، والثانية إلى فورتونا دوسلدورف موسم 2020-2021، واستقر في لانس منذ صيف 2021.
ولعب دانسو لمنتخبات الشباب النمساوية تحت 17 و18 و19 و21 سنة وانضم للمنتخب الأول عام 2017.

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