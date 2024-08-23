السلاسل تتحطم في «ديربي شنغهاي»!



سلطان آل علي (دبي)



في قمة «الديربي»، حقق شنغهاي شينهوا فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي شنغهاي بورت 3-1، ليشعل المنافسة في الدوري الصيني، ويقلص الفارق بين الفريقين إلى نقطتين فقط.

الانتصار لم يكن مجرد فوز عادي، بل بمثابة إنهاء لسلسلة إنجازات غير مسبوقة لشنغهاي بورت، الذي دخل المباراة بسجل رائع من النتائج الإيجابية.

قبل المباراة، كان شنغهاي بورت في مسار لا يمكن إيقافه، حيث لم يخسر في آخر 25 مباراة، في جميع البطولات، بما في ذلك 23 مباراة متتالية، من دون هزيمة في الدوري.

وقد حقق الفريق سلسلة انتصارات مذهلة، حيث فاز في 18 مباراة متتالية في كل البطولات، منها 16 مباراة في الدوري وحده، كما أن هجوم الفريق وصل إلى 81 هدفاً، خلال 24 جولة فقط، لكن كل هذه القوة والسلاسل تحطمت أمام عزيمة شنغهاي شينهوا الذي أظهر قوة كبيرة وإصراراً على الفوز في فرصته الأخيرة!

وتقدم شنغهاي بورت في بداية المباراة، لكن البطاقة الحمراء لقلب الدفاع جين وي قلبت المعطيات، حيث حصل شنغهاي شينهوا على ركلة جزاء تصدى لها حارس بورت، وفي الشوط الثاني زاد الضغط والسيطرة حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف التعادل مع شينهوا، وبعده بـ3 دقائق جاء الهدف الثاني، قبل أن يختم الهدف الثالث اللقاء في الدقيقة 96.

هذا الفوز لم يُعطِ شنغهاي شينهوا ثلاث نقاط فقط، بل أعاد الفريق إلى صلب المنافسة على اللقب، ووجه رسالة قوية إلى بأن السباق على القمة لا يزال مفتوحاً، كما أنه ترك شنغهاي بورت في حالة ضغط للحفاظ على تقدمه في الصدارة.

«الديربي» كان بمثابة معركة كروية حقيقية، أكدت من جديد على قوة وإثارة الدوري الصيني هذا الموسم بين قطبي مدينة شنغهاي.