نوريس الأسرع في «الحرة الأولى» لجائزة هولندا



تساندفورت (رويترز)



سجل لاندو نوريس سائق مكلارين أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على ماكس فرستابن.

وخلال التجارب الحرة الأولى التي بدأت على مسار مبتل، وفي ظل هبوب رياح، قطع نوريس مسافة الحلبة في دقيقة واحدة و12.322 ثانية، بفارق 0.201 ثانية أمام فرستابن سائق رد بول، والذي تصدر الترتيب مؤقتا قرب النهاية على حلبة جفت سريعاً.

وفاز فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات، بكل السباقات التي أقيمت على حلبة تساندفورت من مركز أول المنطلقين، منذ عودتها إلى جدول منافسات البطولة في 2021، لكن من المتوقع أن يواجه متصدر الترتيب العام منافسة أكثر شراسة «الأحد».

وأجرى مكلارين تحديثات على سيارته في بداية النصف الثاني من الموسم ونتيجة نوريس مؤشر على أن أداء السيارة جيد.

ويتصدر السائق الهولندي، الذي فقد السيطرة على سيارته، دون أن يتعرض لحادث، الترتيب العام للسائقين بفارق 78 نقطة أمام نوريس، بعد 14 مرحلة من الموسم المؤلف من 24 سباقاً. ويستعد لخوض سباقه رقم 200 في «الفورمولا-1» الأحد.

وحل لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز الثالث بفارق 0.684 ثانية عن الصدارة، وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الرابع.

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس، الفريق الذي حقق ثلاثة انتصارات في آخر أربعة سباقات، المركز الخامس متفوقاً على أليكس ألبون سائق وليامز وأوسكار بياستري سائق مكلارين.