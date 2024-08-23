السبت 24 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»

عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
23 أغسطس 2024 19:30

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة


أكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة، أن البداية الإيجابية للاعب المصري محمد النني مع الفريق، تؤكد أنه لا يمكن أن يختلف أحد على القيمة التي ممكن أن يقدمها للفريق هذا الموسم، ويسهم في بيئة إيجابية، سواءً من ناحية الأداء الكروي، أو شخصيته القيادية مع اللاعبين الشباب.
وتحدث عموتة قبل مواجهة بني ياس السبت، في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، وقال: «النني يمنح قيمة مضافة وإيجابية، وخبرته ستساعد الفريق هذا الموسم، خصوصاً اللاعبين في مقتبل العشرينيات من العمر، والكل اتفق على أن النني قدم الإضافة في المباراة الأولى من الموسم، وهو سيقدم مستوى أفضل في الفترة المقبلة، لأنه لم يحصل على فترة راحة، بعدما التحق مباشرة من نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية، إلا أنه قادر على الظهور بالمزيد ومساعدة الفريق، ويجب التأكيد على أهمية الأداء الجماعي للفريق للخروج بالنتائج الإيجابية».
وتوقع عموتة أن تكون مباراتهم الافتتاحية في مسابقة الدوري صعبة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه يسعى لتحقيق بداية قوية من خلال كسب نقاط المواجهة التي يحتضنها ملعب بني ياس.

 

الإمارات
أبوظبي
الجزيرة
الحسين عموتة
محمد النني
مصر
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
هطول أمطار
علوم الدار
تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة
23 أغسطس 2024
القبض على رجل بعد أن هدد بقتل ترامب
الأخبار العالمية
القبض على رجل بعد أن هدد بقتل ترامب
اليوم 11:30
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
اليوم 11:22
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
الرياضة
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©