عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»



مراد المصري (أبوظبي)



أكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة، أن البداية الإيجابية للاعب المصري محمد النني مع الفريق، تؤكد أنه لا يمكن أن يختلف أحد على القيمة التي ممكن أن يقدمها للفريق هذا الموسم، ويسهم في بيئة إيجابية، سواءً من ناحية الأداء الكروي، أو شخصيته القيادية مع اللاعبين الشباب.

وتحدث عموتة قبل مواجهة بني ياس السبت، في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، وقال: «النني يمنح قيمة مضافة وإيجابية، وخبرته ستساعد الفريق هذا الموسم، خصوصاً اللاعبين في مقتبل العشرينيات من العمر، والكل اتفق على أن النني قدم الإضافة في المباراة الأولى من الموسم، وهو سيقدم مستوى أفضل في الفترة المقبلة، لأنه لم يحصل على فترة راحة، بعدما التحق مباشرة من نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية، إلا أنه قادر على الظهور بالمزيد ومساعدة الفريق، ويجب التأكيد على أهمية الأداء الجماعي للفريق للخروج بالنتائج الإيجابية».

وتوقع عموتة أن تكون مباراتهم الافتتاحية في مسابقة الدوري صعبة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه يسعى لتحقيق بداية قوية من خلال كسب نقاط المواجهة التي يحتضنها ملعب بني ياس.