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الرياضة

توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!

توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
23 أغسطس 2024 19:32

 
لندن (أ ف ب)

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يغيب الوافد الجديد إلى توتنهام، المهاجم دومينيك سولانكي عن صفوف فريقه، بعد استبعاده من مواجهة إيفرتون «السبت»، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتعرض سولانكي (26 عاماً) لإصابة في كاحله، في أول مشاركة له بقميص توتنهام خلال التعادل مع ليستر سيتي 1-1 افتتاحاً.
وأكد الأسترالي أنج بوستيكوجلو مدرب توتنهام أن المهاجم الذي انضم إلى النادي في صفقة لمدة 6 سنوات، مقابل 85 مليون دولار من بورنموث خلال الصيف لن يواجه ضيفه إيفرتون وقد يكون من غير المؤكد أن يسافر مع الفريق لمواجهة نيوكاسل في الأول من سبتمبر.
قال المدرب البالغ 58 عاماً «نعم، تعرض دوم لكدمة في المباراة الأخيرة، لقد أنهى المباراة لكن (الإصابة) تفاقمت في اليوم التالي، سيغيب عن مباراة الغد».
وتابع «إنها إصابة في الكاحل، لقد تعرض لها في وقت مبكر للغاية، حيث تعرض لإصابة في كاحله، إنه بالتأكيد خارج الملعب غداً».
وارتدى سولانكي قميص منتخب «الأسود الثلاثة» مرة واحدة، وتألق في الموسم المنصرم بتسجيله 19 هدفاً، ما أسهم في إبقاء بورنموث الذي انتقل إليه عام 2019 قادما من ليفربول، في الدوري الممتاز.
وأضاف بوستيكوجلو «يعتمد الأمر فقط على عملية التعافي، من الواضح أننا سنحصل على فترة توقف دولية الأسبوع المقبل، لكنها ليست خطيرة، ونحن نعرف ذلك، مجرد إصابة في الكاحل».
ويبرز المهاجمان الألماني تيمو فرنر والبرازيلي ريشارليسون بديلين محتملين لسولانكي، بعدما بدأ كلاهما مباراة ليستر على مقاعد البدلاء.
كما يغيب لاعب خط الوسط رودريجو بينتانكور بسبب البروتوكولات المتبعة بعد تعرض اللاعب للارتجاج إذ أصيب الأوروجوياني في رأسه أمام ليستر سيتي.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
إيفرتون
ليستر سيتي
آنجي بوستيكوجلو
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