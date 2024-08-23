مدرب تشيلسي يرجح مشاركة فيليكس أمام وولفرهامبتون



لندن (د ب أ)



رجح مدرب تشيلسي مشاركة البرتغالي جواو فيليكس للمرة الأولى في فترته الثانية مع تشيلسي في مواجهة وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتوقع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق، أن يمثل اللاعب الجديد إضافة كبيرة للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن اللاعب البالغ 24 عاماً، انضم مرة أخرى لتشيلسي بصفة دائمة، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الأسبوع، وسبق له أن قضى ستة أشهر على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2022، وهي الصفقة العاشرة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أنفق النادي اللندني أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني «(3. 262 مليون دولار».

لكن المدرب الإيطالي قال إن فيلكس الذي تم تقديمه للجماهير على أرض الملعب قبل المباراة التي فاز فيها الفريق على سيرفيت جنيف السويسري 2 -صفر، ضمن تصفيات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لديه مرونة للعب في عدة أدوار بالفريق.

وقال ماريسكا: «إذا كان جاهزاً سيكون لديه الفرصة بالفعل للعب أمام وولفرهامبتون».

وأضاف: «من حيث تأقلمه على الطريقة التي نريد اللعب بها قد لا يكون جاهزاً حتى الآن، لكن فيما يتعلق بحالته البدنية والفنية أعتقد أنه جاهز».

وتابع مدرب تشيلسي: «يمكنه اللعب مهاجماً صريحاً، ويمكنه أن يكون مهاجماً إضافياً، يمكنه اللعب لاعب وسط مهاجم، وإذا احتجنا إليه يمكنه أن يلعب مهاجماً ثانياً، إنه اللاعب الذي سيساعدنا».

ولعب فيليكس 20 مباراة مع تشيلسي بين فبراير ومايو عام 2023، في فترة كانت مخيبة للآمال بالنسبة للفريق.