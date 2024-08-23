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الرياضة

الوحدة يضرب عجمان بـ «نيران صديقة»

الوحدة يضرب عجمان بـ «نيران صديقة»
23 أغسطس 2024 20:20


مصطفى الديب (أبوظبي)

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فاز الوحدة على عجمان بهدف، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في مستهل مشوار الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، سجل هدف المباراة الوحيد الصربي ميلوس مدافع عجمان بالخطأ في مرماه بالدقيقة 87، جاءت المباراة أقل من المتوسطة فنيا، ولم ترتق للمستوى المتوقع وخلت من الإثارة والفرص المهدرة باستثناء الوقت بدل من الضائع الذي شهد إهدار المغربي وليد أزارو لضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.
جاء الشوط الأول هادئا انحصر اللعب فيه بوسط الملعب ولم يشهد فرصاً تذكر وفي الشوط الثاني تحسن أداء الوحدة وشكل بعضا من الخطورة على مرمى عجمان لينتهي اللقاء بفوز «العنابي» بهدف. 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
عجمان
وليد أزارو
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